Gouvernement Le CICR a augmenté son dispositif à Tawila au Soudan

ATS

18.11.2025 - 11:28

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a augmenté son assistance à Tawila où ont fui des dizaines de milliers de personnes. Mardi à Genève, il a demandé à pouvoir entrer durablement à El-Facher après les récents massacres.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a surtout soutenu par une aide financière les déplacés à Tawila au Soudan (archives).
Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a surtout soutenu par une aide financière les déplacés à Tawila au Soudan (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.11.2025, 11:28

18.11.2025, 11:40

A Tawila, le CICR a pu distribuer une aide financière avec le Croissant-Rouge local à environ 60'000 déplacés. Il veut l'étendre dans les prochains jours à plus de 70'000 personnes supplémentaires. «Les familles arrivent les mains vides», a affirmé à la presse le directeur régional du CICR Patrick Youssef.

Le CICR aide également à l'approvisionnement médical de l'hôpital soutenu par Médecins Sans Frontières (MSF) et aux centres de santé dans la région. Environ 7000 personnes disparues ont été enregistrées par l'organisation et des centaines de coups de téléphone ont été facilités à Tawila pour maintenir un lien entre proches.

«Nos équipes sont dispersées autour d'El-Facher» tant il est difficile d'anticiper où se rendent ceux qui fuient la ville, a affirmé M. Youssef qui souhaite se rendre dans la région dans les prochaines semaines. Mais l'organisation ne sait pas ce qui a lieu dans celle-ci après la reprise il y a quelques semaines par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avec lesquelles elle dialogue.

Besoin d'accès

«Il est impossible de savoir combien de personnes sont bloquées dans la ville», ajoute le directeur régional. «Ce dont nous avons besoin, c'est d'avoir, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, l'accès humanitaire adapté» à El-Facher, insiste-t-il encore.

Autre préoccupation, la situation au Kordofan même si elle n'est pas similaire à El-Facher où les paramilitaires ciblaient des personnes déjà déplacées. «Il y a une inquiétude», affirme le directeur régional qui demande une approche pour l'ensemble du pays.

Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers de personnes ont été tuées. Le conflit a fait près de 13 millions de déplacés, dont quatre millions de réfugiés. Selon les estimations, plus de 21 millions de personnes font face à une importante insécurité alimentaire. Plus de 206'000 sont confrontées à la famine. Des dizaines de millions d'individus doivent être aidés.

