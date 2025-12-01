Le client ne veut pas du billet à gratter, le suivant l'achète et...

Aux Etats-Unis, un homme a trouvé un billet à gratter sur le comptoir d'une station-service, apparemment laissé par le client précédent. Il l'a acheté et a gagné le jackpot!

L'heureux gagnant a remporté un million de dollars! IMAGO/Panthermedia

Parfois, ce n'est pas votre jour, mais c'est celui de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'a constaté un habitant de Detroit, dans le Michigan. Manifestement, pour lui, c'était un jour de chance.

L'homme de 33 ans a remarqué un billet de loterie à gratter posé sur le comptoir d'une station-service, probablement abandonné là par le client précédent.

Au lieu d'en choisir un autre ou de le rendre au vendeur, le trentenaire a décidé d'acheter ce ticket abandonné, explique-t-il dans un communiqué de la loterie du Michigan.

Et bien lui en a pris: «J’ai gratté le ticket et je n’en croyais pas mes yeux quand j’ai vu que j’avais gagné un million de dollars», se réjouit-il.

Savoir raison garder

Considérant sa chance comme «une bénédiction», l'heureux gagnant a néanmoins décidé de garder la tête froide. Il préfère mettre cette somme de côté, pour avoir de quoi gérer les éventuels coups durs dans le futur.

Toutefois, il admet: «Gagner procure une sensation formidable. Mais cela engendre aussi beaucoup de pression, car on commence à imaginer toutes les choses qu’on pourrait faire».

L'histoire ne dit pas ce qu'il est advenu du client qui l'a précédé au comptoir de la station-service et qui a renoncé à acheter le billet à gratter.