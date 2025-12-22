  1. Clients Privés
Carnet noir Le co-créateur de «Call of Duty» est mort dans un accident de voiture

ATS

22.12.2025 - 23:35

Le co-créateur du jeu vidéo «Call of Duty» Vince Zampella est décédé dimanche dans un accident de voiture en banlieue de Los Angeles, a rapporté lundi la station locale de la chaîne américaine NBC.

Keystone-SDA

22.12.2025, 23:35

Contactée par l'AFP, la police autoroutière de Californie (California Highway Patrol) a confirmé qu'un accident de la route avait fait deux morts dimanche sur l'Angeles Crest Highway, site identifié par NBC, mais s'est refusée à communiquer le nom des victimes.

Vince Zampella s'est fait connaître avec le jeu «Medal of Honor: Allied Assault» (sorti en 2002 par l'éditeur Electronic Arts), dont il a été le principal développeur au sein du studio 2015, Inc. Lors de la conception, il a collaboré avec le réalisateur Steven Spielberg, à l'origine de la franchise «Medal of Honor».

A la suite d'un désaccord avec Electronic Arts, Vince Zampella a choisi de fonder, en 2002, son propre studio, Infinity Ward, avec deux autres designers de jeux vidéo, Jason West et Grant Collier, également impliqués dans la réalisation d'"Allied Assault».

500 millions d'exemplaires

Leur premier titre sera «Call of Duty», jeu de tir à la première personne considéré comme un renouvellement du genre. Le jeu et ses suites se sont depuis écoulés à plus de 500 millions d'exemplaires.

Devenu propriétaire d'Infinity Ward, Activision a néanmoins licencié, en 2010, Vince Zampella et Jason West, qui ont attaqué l'éditeur pour licenciement abusif et obtenu un accord amiable en 2012.

Les deux partenaires ont ensuite créé un nouveau studio, Respawn Entertainment, qui a publié d'autres succès, notamment les séries «Titanfall» et «Apex Legends». Respawn a été racheté par Electronic Arts en 2017.

