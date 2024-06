Le col du Simplon est fermé suite à une lave torrentielle

Le col du Simplon est fermé jusqu'à nouvel avis à cause d'une lave torrentielle qui s'est déversée sur la route à la hauteur de la galerie Engi samedi, a annoncé l'OFROU. La route entre Brigue et Ried (VS) est également fermée.

Des matériaux continuent de se déverser sur le tronçon de route concerné et il est pour le moment impossible d'évaluer l'ampleur des dégâts sur l'infrastructure, précise l'Office fédéral des routes (OFROU) dans un communiqué.

Une évaluation détaillée de la situation sera faite dimanche matin au plus tôt, et ce uniquement si le risque en matière de dangers naturels le permet, ajoute l'OFROU.

L'office explique en outre que des risques croissants de laves torrentielles pesaient sur la zone autour de la galerie Engi ces dernières semaines. La lave torrentielle, qui s'est déversée vers 16h30 samedi, n'a pas fait de blessé.

Le canton du Valais avait décidé avant cet événement d'interrompre le trafic routier par l'axe du Simplon entre samedi 19h00 et dimanche 04h00, en raison des fortes précipitations.

ats