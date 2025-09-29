  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France Le collégien alsacien qui avait agressé une enseignante est décédé

ATS

29.9.2025 - 11:34

L'adolescent de 14 ans qui a agressé au couteau une enseignante dans un collège de Benfeld (Bas-Rhin) mercredi avant de se poignarder au cou est décédé, a-t-on appris lundi de source proche de l'enquête.

Les faits ont eu lieu peu après le début des cours dans une classe du collège Robert Schuman de Benfeld, une ville d'environ 6.000 habitants.
Les faits ont eu lieu peu après le début des cours dans une classe du collège Robert Schuman de Benfeld, une ville d'environ 6.000 habitants.
hadrian-ifeelstock

Keystone-SDA

29.09.2025, 11:34

Le décès du collégien a été prononcé dimanche en fin de journée, a précisé la même source.

Cet adolescent avait été héliporté, opéré et sédaté, avec un pronostic vital engagé avait indiqué mercredi lors d'une conférence de presse la procureure de la République de Strasbourg, Clarisse Taron.

Ce garçon fasciné par les armes et le nazisme, était sans antécédents judiciaires et n'était pas signalé comme un élève violent.

Alsace. Fasciné par Hitler, un ado de 14 ans agresse une enseignante

AlsaceFasciné par Hitler, un ado de 14 ans agresse une enseignante

Il a agressé l'enseignante mercredi vers 08h00, au moment où elle entrait en salle de cours avec une autre classe. La victime, une professeure de musique, sexagénaire, a été blessée au visage.

Le collégien s'est enfui sans s'en prendre à d'autres personnes.

En situation de handicap

Interpellé alors qu'il avait pris la fuite à vélo, l'adolescent s'est porté des coups de couteau au cou au moment où il a été rattrapé.

«Il ne s'est pas montré menaçant avec les gendarmes», avait précisé mercredi le général Gwendal Durand, chef de groupement de la gendarmerie du Bas-Rhin.

En situation de handicap, l'adolescent avait été placé alors qu'il était encore bébé. Il avait été victime de violences de la part d'une famille d'accueil qui a été condamnée en 2024, a précisé la procureure.

La ministre démissionnaire de l'Education nationale, Elisabeth Borne, a précisé qu'au collège, il avait «écopé d'une sanction disciplinaire avec une exclusion temporaire» du fait de sa «fascination vis-à-vis d'Hitler, vis-à-vis aussi des armes».

Il avait «de nouveau dessiné des symboles +SS+ sur un cahier et une procédure disciplinaire était prévue», a-t-elle ajouté. Le mineur, en classe de 3e, était «très suivi par l'équipe éducative de l'établissement» et «en fragilité scolaire», a précisé à l'AFP un porte-parole du rectorat.

Les faits ont eu lieu peu après le début des cours dans une classe du collège Robert Schuman de Benfeld, une ville d'environ 6.000 habitants.

Les plus lus

Fin de la valeur locative: des conséquences pour tout le monde
Carla Bruni chante Let It Be pour son «amour» Nicolas Sarkozy
Plainte contre Lecornu, accusé d'avoir fait croire qu'il avait un master 2 de droit
«On a quatre beaux specimens de barboteurs en eau trouble»
La Nati voit un nouveau talent changer de sélection !
Rafael Nadal effacé : Carlos Alcaraz signe une prouesse rare