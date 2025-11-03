Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l'âge de 38 ans

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Carnet noir Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l'âge de 38 ans

ATS

3.11.2025 - 09:59

Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé vendredi à l'âge de 38 ans. Cet humoriste et excellent danseur avait aussi siégé chez les Verts à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève.

Décédé à l'âge de 38 ans, le comédien genevois Antoine Maulini avait siégé à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève dans les rangs des Vert-e-s.
Décédé à l'âge de 38 ans, le comédien genevois Antoine Maulini avait siégé à plusieurs reprises au Conseil municipal de la Ville de Genève dans les rangs des Vert-e-s.
Capture d'écran Facebook/ Nouvelles vertes Genève

Keystone-SDA

03.11.2025, 09:59

03.11.2025, 10:23

L'annonce du décès, révélé ce week-end par la Tribune de Genève, est parue lundi dans la presse. Antoine Maulini, fils du comédien Pierre Maulini, avait notamment joué et dansé dans la Revue genevoise.

Né au Brésil, il est arrivé en Suisse à 1 an et demi. Il a souvent évoqué ses blessures intérieures dans les médias ainsi que lors de ses spectacles. Il avait créé son premier one man show «Le Mytho» en 2017 et un second «#Karma» en 2021.

Il était très impliqué sur la scène culturelle genevoise. Au niveau politique, cet écologiste a siégé au Conseil municipal de la Ville de Genève de 2013 et 2014, de 2018 à 2020 et finalement de 2022 à 2025.

Les plus lus

Une vague de faillites déferle sur la Suisse!
«Dégage, pédé», «Meurs» - La haine des parieurs n'épargne pas les Suisses
Michel Sardou outré: «Ça ne m'a pas plu du tout...»
Le comédien genevois Antoine Maulini est décédé à l'âge de 38 ans
«Il est si idiot qu’il dit accidentellement la vérité»
L’Himalaya théâtre d’une nouvelle tragédie ?