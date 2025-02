(ETX Daily Up) – Le 1er mars marque la Journée mondiale du compliment. C’est l’occasion de rappeler l’impact de ces petites attentions verbales en entreprise. Pourtant, nombre de salariés jugent qu’elles se font rares. Dommage, car ces mots d'encouragement peuvent renforcer l'implication, l'engagement et, par ricochet, la productivité.

Lorsqu’un manager valorise un salarié, il reconnaît ses efforts et l’encourage implicitement à poursuivre dans cette voie. skynesher / Getty Images

ETX Studio Relax

«Bravo». «Bien joué!». «Chapeau bas pour ces bons résultats». Ces petits mots peuvent sembler anodins mais ils peuvent faire toute la différence en entreprise. Le salarié qui est complimenté trouve généralement dans ces formules une forme de valorisation et d’encouragement, qui le poussera à s’impliquer encore plus dans son travail.

Des chercheurs canadiens des universités Mount Royal et Queen's ont mis en lumière le pouvoir du compliment à travers une expérience singulière. Un acteur, se faisant passer pour un étudiant en psychologie, engageait la conversation avec des volontaires en les complimentant sur leur tenue vestimentaire. Ensuite, il leur demandait de l’aider à distribuer des prospectus pour un événement universitaire. Résultat: 79% des participants ayant reçu un compliment acceptaient d’aider, contre seulement 46% de ceux qui n’avaient pas été félicités, selon la BBC.

Ce phénomène repose sur un principe fondamental des relations humaines: la réciprocité. Lorsqu’on reçoit quelque chose– ici, un compliment–, on a naturellement envie de donner en retour. Appliqué au monde du travail, ce mécanisme peut générer une dynamique vertueuse. Lorsqu’un manager valorise un salarié, il reconnaît ses efforts et l’encourage implicitement à poursuivre dans cette voie. Par ricochet, cette culture de la reconnaissance peut inciter d’autres collaborateurs à se dépasser, créant un climat d’émulation positif.

Attention aux effets pervers

Toutefois, un compliment mal dosé peut produire l’effet inverse. Féliciter toujours le même employé en public peut engendrer des tensions et un sentiment d’injustice parmi les autres membres de l’équipe. Le risque? Une perte de confiance et une démotivation collective.

De plus, un compliment doit être perçu comme authentique et mérité. Des formules vagues ou exagérées comme «super boulot» sans autre précision peuvent sonner creux et être contre-productives. D’après une enquête menée par l’entreprise O.C. Tanner auprès de 36.441 salariés dans 19 pays, 46% des actifs estiment que les compliments qu’ils reçoivent au travail manquent de sincérité. En cause, des éloges trop génériques qui ne reflètent ni les efforts fournis ni les véritables réalisations des employés.

Pour qu’un compliment soit efficace, il doit être spécifique et adapté au contexte. Plutôt que de féliciter un salarié simplement pour sa présence au bureau, mieux vaut souligner une prise d’initiative, une résolution de problème ou une contribution concrète à un projet.

Le cadre dans lequel le compliment est exprimé joue également un rôle clé. S’il peut être valorisant de recevoir des félicitations en public, certaines personnes, notamment les plus introverties, préfèrent une reconnaissance plus discrète, par exemple via un mail ou en entretien individuel.

Enfin, il convient de ne pas abuser du renforcement positif. Un compliment a d’autant plus d’impact qu’il est utilisé avec parcimonie et discernement. En faire trop peut le banaliser et réduire son effet motivant. L’objectif n’est pas de créer une dépendance aux éloges, mais de cultiver une reconnaissance sincère et équilibrée, où le compliment est la cerise sur le gâteau, et non l’unique moteur de motivation.