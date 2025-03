Le concepteur de la messagerie cryptée Encrochat, accusée d'avoir facilité de nombreux usages criminels, a été mis en examen et écroué en France, a appris l'AFP de sources proches du dossier jeudi. Le Tribunal fédéral avait rejeté son recours contre son extradition.

Le créateur d'Encrochat écroué en France (image prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

Installé depuis 2019 à Zoug, le Canadien de 39 ans avait été extradé vers la France après une décision définitive rendue le 7 mars par le Tribunal fédéral. Il a été mis en examen le 17 mars par une juge de Lille, près de laquelle étaient localisés les serveurs d'Encrochat, puis incarcéré à la prison de la Santé, à Paris.

«Le prévenu conteste les faits qui lui sont reprochés. Il s'en expliquera devant la justice, à laquelle il n'a jamais tenté de se soustraire», ont indiqué à l'AFP ses avocats, Me Thierry Marembert et Irina Kratz. «Il a bon espoir que ses explications clarifieront son rôle de pur technicien et lèveront toute ambiguïté ou incompréhension», ont-ils ajouté.

Selon l'une des sources proches du dossier, le Canadien était le directeur technique d'Encrochat, un «geek» qui a «fabriqué un produit technique ultra-sécurisé qui n'avait pas vocation à être vendu à des criminels».

Complices

Cette technologie «paraissait très novatrice et agressive à l'époque, mais on la retrouve aujourd'hui sur tous les iPhone», selon une autre source proche.

Dans l'information judiciaire française ouverte en mai 2020, outre le Canadien, trois revendeurs espagnols de téléphones munis de la solution Encrochat ont été mis en examen à l'été 2022, puis, en février 2024 Paul Krusky, réputé avoir dirigé Encrochat et extradé de République dominicaine.

Une dizaine de personnes ont fait l'objet de mandats d'arrêts internationaux. Une autre enquête, centrée sur le volet financier, est aussi menée aux Pays-Bas.

900 millions d'euros saisis

Encrochat avait été infiltré, mis sur écoute, puis son démantèlement avait été annoncé en juillet 2020 par les autorités françaises et néerlandaises.

Cela avait permis, d'après Europol en juillet 2023, l'arrestation de plus de 6500 personnes, l'évitement d'"une centaine d'assassinats ou enlèvements" et la saisie ou le gel de près de 900 millions d'euros d'avoirs criminels. Plus d'une centaine de pays étaient concernés.

Les autorités ont démantelé ces dernières années d'autres messageries cryptées suspectées d'avoir favorisé des usages criminels, dont Sky ECC, autour de laquelle devrait se tenir un procès aux assises de Paris prochainement.