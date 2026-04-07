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Drame en France Un TGV heurte un poids lourd: le conducteur du train meurt

ATS

7.4.2026 - 09:59

Le conducteur d’un TGV est décédé mardi dans une collision avec un poids lourd près de Lille en France. L’accident a également fait 27 blessés, dont deux en urgence absolue et 11 en urgence relative.

Des enquêteurs se trouvent sur le lieu d'une collision entre une locomotive de TGV et un camion près de Bully-les-Mines, entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais, en France, le 7 avril 2026. Selon la police, le conducteur du TGV a perdu la vie dans l'accident.
Des enquêteurs se trouvent sur le lieu d'une collision entre une locomotive de TGV et un camion près de Bully-les-Mines, entre Béthune et Lens, dans le Pas-de-Calais, en France, le 7 avril 2026. Selon la police, le conducteur du TGV a perdu la vie dans l'accident.
KEYSTONE

Keystone-SDA

07.04.2026, 09:59

07.04.2026, 11:59

Le conducteur du camion a été placé en garde à vue, a appris l'AFP d'une source judiciaire. Le camion transportait du matériel militaire, selon une porte-parole de la préfecture. Un précédent bilan faisait état de 27 blessés.

Vers 07H00 du matin (05H00 GMT), le TGV, qui reliait la ville portuaire de Dunkerque à Paris avec 243 personnes à bord, a percuté un poids lourd sur un passage à niveau dans la commune de Bully-les-Mines, entre les villes de Béthune et Lens, a détaillé la préfecture du département du Pas-de-Calais dans un communiqué.

Mardi matin, secouristes et équipes techniques étaient déployés en nombre autour du lieu de l'accident, ont constaté des journalistes de l'AFP, qui ont vu l'avant du train nettement enfoncé.

Un responsable du syndicat ferroviaire SUD Rail, Fabien Villedieu, a précisé à l'AFP que l'engin impliqué dans l'accident «n'était pas un camion qui ressemblait à un camion de l'armée, de type camouflage».

88 sapeurs-pompiers

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a annoncé sur X qu'il se rendait sur place avec Jean Castex, le PDG de la compagnie ferroviaire nationale SNCF. Une conférence de presse était prévue à 12H00 (10H00 GMT) au centre de regroupement des victimes, selon la préfecture.

Le trafic ferroviaire est interrompu jusqu'à mardi soir entre Béthune et Lens. Sur les axes Lille-Béthune, Lille-Lens et Lille-Douai, le trafic reprend «très progressivement» avec «d'importants retards», selon la même source.

Selon la préfecture, 88 sapeurs-pompiers ont été mobilisés, ainsi que six personnels du Service d'aide médicale d'urgence, dix policiers et 40 salariés et bénévoles de la protection civile.

Le 25 mars, un train régional avait percuté un poids lourd à hauteur d'un passage à niveau à Saint-Raphaël (sud), provoquant la mort du conducteur du camion, âgé de 60 ans.

Et en mars 2025, deux militaires sont morts après avoir été percutés dans leur véhicule par un train sur un passage à niveau près d'Arras (nord).

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