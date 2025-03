Le conducteur fou laisse une mystérieuse note dans sa voiture

L'Allemagne est secouée par une nouvelle course à la mort dans la foule - cette fois-ci à Mannheim. Voici ce que l'on sait de l'auteur présumé des faits.

Alexander S. a foncé dans la foule à Mannheim. Facebook

Dominik Müller Dominik Müller

Lundi, un homme a foncé avec son véhicule dans une foule dans le centre-ville de Mannheim. Une femme de 83 ans et un homme de 54 ans ont perdu la vie et onze autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement.

L'auteur présumé est Alexander S., un citoyen allemand de 40 ans originaire de Ludwigshafen dans le Land de Rhénanie-Palatinat. Selon les informations de la police, il travaillait comme jardinier paysagiste et vivait seul. Par le passé, il avait été condamné pour des délits mineurs tels que coups et blessures, conduite en état d'ivresse et incitation à la haine, mais il ne s'était pas fait remarquer dans le cadre d'activités extrémistes ou terroristes.

Après son crime, Alexander S. a tenté de s'enfuir, mais il a été poursuivi par un chauffeur de taxi courageux qui a fini par l'arrêter. Lors de son arrestation, l'auteur s'est blessé lui-même à la bouche avec un pistolet d'alarme. Il a ensuite été transporté à l'hôpital.

Un acte planifié ?

Dans le véhicule de l'auteur, les enquêteurs ont trouvé une note manuscrite contenant des calculs mathématiques sur la distance d'arrêt d'une voiture ainsi qu'un croquis représentant un véhicule et une personne avec l'inscription «Dani bremst» (Dani freine). Ces indices laissent penser qu'il pourrait avoir planifié son acte.

Le conducteur de la mort doit être interrogé aujourd'hui. Selon les informations de l'agence de presse allemande, cet Allemand originaire de Ludwigshafen n'est plus hospitalisé, mais en garde à vue. «Nous allons l'interroger aujourd'hui», a déclaré le chef de l'Office régional de la police criminelle, Andreas Stenger.

La police espère que cet interrogatoire permettra d'en savoir plus sur le motif et le contexte du crime. Les enquêteurs sont convaincus que l'homme a parcouru des centaines de mètres dans la zone piétonne de Mannheim le lundi de carnaval au volant d'une voiture et à une vitesse «folle» selon Stenger.

L'enquête se concentre actuellement sur une éventuelle maladie mentale de l'auteur, car des indices laissent penser qu'il a effectivement des problèmes de cet ordre. Un contexte religieux ou extrémiste est actuellement exclu par les autorités.

MMA, whisky et vidéos d'animaux

D'après ses activités sur les médias sociaux, Alexander S. est fan du combattant d'arts martiaux mixtes Connor McGregor et de l'acteur de Terminator Arnold Schwarzenegger, comme le rapporte «Focus». Il a en outre publié des photos avec du whisky, de la bière et un cigare et a partagé de nombreuses vidéos d'animaux. Sa photo de profil montrerait également un chien.

En revanche, il ne s'est guère exprimé sur le plan politique. En 2020, il aurait toutefois commenté une vidéo dans laquelle une croix gammée était peinte sur le mur d'une maison en disant «génial».

L'incident de Mannheim s'inscrit dans une série d'événements similaires en Allemagne, au cours desquels des véhicules ont été utilisés comme arme. Il y a quelques semaines seulement , un acte similaire s'est produit à Munich.