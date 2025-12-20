  1. Clients Privés
Thurgovie Le conducteur d'une Tesla percute une voiture de police sur l'A1

SDA

20.12.2025 - 13:39

Sur l'A1, un conducteur de Tesla n'a pas vu une voiture de police à l'arrêt avec un gyrophare - et la percute. Un policier a dû faire un écart pour éviter la collision. Le mode de conduite autonome était-il activé ?

Un automobiliste de 58 ans a percuté une voiture de police à l'arrêt samedi matin sur l'A1 près de Münchwilen. Les deux véhicules ont été fortement endommagés.
Keystone
,

Keystone-SDA, Rédaction blue News

20.12.2025, 13:39

20.12.2025, 15:36

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Une collision entre une Tesla et une voiture de police a provoqué d'importants dégâts matériels. Personne n'a été blessé.
  • A la sortie Münchwilen (TG) sur l'A1, un conducteur de Tesla de 58 ans n'a pas vu une voiture de police à l'arrêt avec un gyrophare.
  • Un policier qui régulait le trafic a dû éviter la voiture.
  • L'enquête devra notamment déterminer si le conducteur de la Tesla utilisait le mode de conduite autonome au moment de l'accident.
Montre plus

Un conducteur de Tesla de 58 ans n'a pas vu une voiture de police à l'arrêt avec un gyrophare sur l'autoroute A1 à la sortie Münchwilen (TG). Une collision s'est produite, causant d'importants dégâts matériels.

Personne n'a été blessé dans l'accident survenu samedi matin peu avant 6 heures, a indiqué la police cantonale thurgovienne. Un policier qui régulait le trafic a toutefois dû éviter la voiture. Les dégâts matériels s'élèvent à plus de 100'000 francs. La cause exacte de l'accident sera déterminée.

Il sera également clarifié si le conducteur de la Tesla utilisait le mode de conduite autonome au moment de l'accident, a déclaré un porte-parole de la police cantonale thurgovienne à l'agence de presse Keystone-SDA.

Le tronçon d'autoroute entre Münchwilen et Matzingen TG était fermé au moment de l'accident en raison d'un accident précédent. La voiture de police que l'automobiliste de 58 ans a percutée servait à marquer les voies fermées.

