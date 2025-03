Quand la vie paisible d'un petit village se trouble... pour une fontaine

La vice-présidente de la commune est destituée de sa fonction, la secrétaire communale est dénoncée et tout le monde est bien énervé: dans une commune thurgovienne, une fontaine publique provoque une violente dispute.

La dispute s'envenime dans la commune de Bettwiesen TG, qui compte 1300 habitants. Screenshot Google Maps

Andreas Fischer

«J'ai tout simplement été choquée», déclare Franziska Pustiasi. La conseillère municipale de Bettwiesen, dans le canton de Thurgovie, est privée de sa fonction de vice-présidente de la commune à partir du 1er avril. Cette décision a été prise par le conseil municipal en l'absence de Mme Pustiasi. La raison: un conflit autour d'une fontaine publique dans cette commune de 1329 habitants, qui a dégénéré de manière peu élégante. Le «Tagblatt» en avait parlé auparavant.

Dans une prise de position, le conseil municipal reproche à Pustiasi un «conflit d'intérêts» et, par conséquent, une «perte de confiance du reste du conseil municipal». Pour Pustiasi, ces reproches sont incompréhensibles: «On voulait que j'approuve une décision pour sauver la face. Je n'ai rien à me reprocher en tant que conseillère municipale et vice-présidente. Pourquoi devrais-je sauver la face?», s'est-elle insurgée dans le «Tagblatt».

La dispute sur la fontaine s'envenime

L'élément déclencheur de la dispute est une fontaine publique située sur le terrain privé d'une entreprise. Franziska Pustiasi est copropriétaire de l'entreprise, mais la vice-présidente se serait récusée en tant que conseillère municipale lors d'actes juridiques concernant la fontaine.

Les propriétaires fonciers avaient demandé en 2022 que la fontaine soit déplacée, car elle limitait fortement les entrées et les sorties. Les coûts devaient être supportés par la commune. Celle-ci a examiné la proposition, «mais y a renoncé en raison des coûts très élevés», peut-on lire dans la prise de position.

Les propriétaires fonciers ont alors déclaré à la commune que la fontaine était leur propriété en vertu du «principe d'accession» et qu'elle serait retirée dans les trois jours. Afin de protéger la fontaine, et notamment les statues de 1949, la commune l'a placée sous protection super-provisoire.

En décembre 2024, une discussion a eu lieu entre le conseil municipal et les propriétaires du terrain. Pustiasi y a également participé en tant que copropriétaire de l'entreprise. Un accord n'a pas été trouvé, mais le conseil communal a décidé, après la discussion, de retirer à Pustiasi sa fonction de vice-présidente.

Plainte contre la secrétaire communale

Cette décision, contre laquelle Pustiasi a déposé un recours, n'est pas la seule à échauffer les esprits. Suite à la remarque du propriétaire de l'entreprise selon laquelle des points essentiels manqueraient au procès-verbal, la secrétaire communale lui aurait reproché d'avoir enregistré la conversation. Le propriétaire de l'entreprise conteste cette version et a déposé plainte contre la secrétaire communale pour diffamation et calomnie.

Le conseil communal de Bettwiesen regrette que cette altercation ait «malheureusement fait beaucoup de pots cassés». Il reste intéressé par un règlement à l'amiable. On espère rétablir la «confiance perdue» et prie «toutes les parties concernées de faire un pas l'une vers l'autre».