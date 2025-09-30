  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Eboulement Le Conseil d'Etat valaisan a validé le décret concernant Blatten

ATS

30.9.2025 - 12:31

Le projet de décret urgent en lien avec la catastrophe du 28 mai à Blatten a été adopté par le Conseil d'Etat valaisan. Le Grand Conseil va devoir se pencher sur le texte, lors de l'une de ses prochaines sessions, afin de le valider définitivement.

Le Conseil d'Etat valaisan a validé le décret concernant la reconstruction de Blatten (photo d'archives).
Le Conseil d'Etat valaisan a validé le décret concernant la reconstruction de Blatten (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

30.09.2025, 12:31

30.09.2025, 13:04

Ce décret urgent, limité à 5 ans, «propose d’accélérer les processus d’engagements financiers ainsi que des allègements de procédures lorsque cela est possible. Il définit également des règles de gouvernance», résume le Conseil d'Etat valaisan dans un communiqué diffusé, mardi.

En matière de gouvernance, la création d’une «commission de reconstruction Blatten 2030» est prévue dans le décret. Il est proposé au Grand Conseil un financement cantonal en la matière. Ce soutien se ferait sous la forme d’un mandat de prestations.

Actu et dicton du jour. Blatten: coupé du monde, cet hôtel a le «malheur» d'être encore debout

Actu et dicton du jourBlatten: coupé du monde, cet hôtel a le «malheur» d'être encore debout

Postes de travail supplémentaires

Un «groupe de coordination cantonal Blatten 2030» composé des services cantonaux concernés serait nommé par l'Exécutif cantonal.. Afin de renforcer les services de l’Etat du Valais, «des postes à durée déterminée devraient être créés», indique le Canton.

La commission des dons instaurée par le Conseil d’Etat est confirmée dans le décret. Ses missions sont, notamment, d’examiner les demandes de dons des bénéficiaires potentiels et de coordonner les différentes aides.

«Ce n'est pas une option». Blatten pose la première pierre du futur village

«Ce n'est pas une option»Blatten pose la première pierre du futur village

Jusqu'à 30 millions de francs

Le décret a également pour but d’accélérer la procédure d’octroi de soutiens financiers extraordinaires. Il est dès lors prévu que le Conseil d’Etat puisse engager jusqu'à 30 millions de francs par objet, sans solliciter l’approbation du Grand Conseil.

Par ailleurs, le texte propose d’alléger, de simplifier et d'accélérer les procédures. Il est ainsi prévu que les autorités puissent renoncer à l'avis des services cantonaux dont la consultation ne relève pas du droit fédéral, de questions relatives à la protection de l’intégrité physique, de la protection de la santé ou de la protection de l’environnement.

Droit de recours réduit

Les délais de mise à l'enquête seraient ramenés à 20 jours, sous réserve des délais prévus par le droit fédéral. Concernant les recours contre les décisions des procédures, il est également prévu que l’effet suspensif devienne l’exception.

Les marchés publics seront exemptés des procédures d’adjudication habituelles.Si la commune ou le canton estiment que le marché concerné n’est pas nécessaire au maintien de l’ordre public, elle devra procéder par les voies ordinaires.

Valais. Décret en faveur de Blatten : unanimité du Parlement

ValaisDécret en faveur de Blatten : unanimité du Parlement

Mise à l'enquête facilitée

Concernant les procédures d’aménagement du territoire, il est prévu que les plans d’affectation des zones puissent se fonder sur les cartes des dangers naturels, contrairement à ce qui prévaut ordinairement.

En matière de dangers naturels, il est prévu de pouvoir renoncer à la consultation préalable des services. Il sera ainsi possible de procéder immédiatement à la mise à l’enquête publique des projets relevant de cette législation.

La question des règles concernant les expropriations en vue de la réalisation d’ouvrages d’intérêt public sera traitée par une commission ad hoc.

Loi en réflexion

Le décret introduit encore une disposition relative aux cas où des mesures d’urgence, dans des situations critiques, doivent être prises par les autorités.

Enfin, le Conseil d’Etat va étudier l’opportunité d’élaborer une loi pour régler les conséquences de catastrophes résultant d’une situation particulière ou extraordinaire et son rétablissement.

Les plus lus

Ils ne sont plus eux-mêmes après la narcose – Trois histoires folles
«Je me demande pourquoi je suis sur Terre» - L’immense désarroi des seniors !
Belmondo, Delon, l’érotisme, Saint-Tropez...: Brigitte Bardot se déchaine !
«Emma Watson ignore à quel point elle est ignorante»
De l'alcool, des rissoles et... un chat interceptés à la douane!