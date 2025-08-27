Le conseil des ministres sous Trump, un long spectacle permanent

Pour Donald Trump, la politique est un spectacle permanent. Il a battu mardi son record de la plus longue intervention en direct à la télé, avec un conseil des ministres qui a vanté pendant plus de trois heures «le plus grand» président de l'histoire américaine.

Keystone-SDA ATS

Le milliardaire républicain, qui n'aime rien moins que les louanges et les flatteries, a réuni l'ensemble de son gouvernement dans la prestigieuse «salle du cabinet» à la Maison Blanche.

L'ancienne star de la téléréalité et ex-magnat de l'immobilier new-yorkais a ouvert la réunion devant une forêt de caméras à 12h11 et sonné la fin de l'exercice exactement trois heures et 16 minutes plus tard, sous les mercis, sourires et applaudissements.

Après un monologue d'autosatisfaction de 45 minutes sur son bilan intérieur, sécuritaire, économique et diplomatique depuis le 20 janvier, Donald Trump a donné la parole à chacun et chacune de la trentaine d'hommes et de femmes assis jusque-là en silence.

Ses ministres, des fidèles, ont été plus obséquieux les uns que les autres. «C'est le meilleur des gouvernements qui travaille pour le plus grand des présidents», a lancé le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, à l'unisson de ses collègues.

«L'expérience de ma vie»

«Et je veux juste dire merci. Travailler pour vous, Monsieur le Président, est la meilleure expérience de ma vie», a renchéri l'homme d'affaires devant un président visiblement ravi.

Son émissaire spécial pour l'Ukraine et la Russie, ainsi que pour le Proche-Orient, le promoteur immobilier Steve Witkoff est allé encore plus loin en parlant de la guerre dans la bande de Gaza.

«Alors que nous fournissions de la nourriture et de l'aide (...) les gens vous applaudissaient (...) et je ne pense pas que vous ayez été correctement récompensé pour cela», a déclaré M. Witkoff.

Alors, a-t-il poursuivi devant son président aux anges, «il n'y a qu'une seule chose que je souhaite: que le comité du Nobel (de la paix) se rende compte que vous êtes l'unique et meilleur candidat pour ce prix Nobel». «Votre réussite change la donne dans le monde d'aujourd'hui», a conclu M. Witkoff sous les applaudissements.

Le président américain de 79 ans a été pendant dix ans une bête de scène en campagne électorale, mais ses interventions présidentielles en direct depuis la Maison Blanche sont de plus en plus longues et décousues.

Le site de vérification @FactbaseFeed sur X a calculé avant la fin du conseil: «C'est la plus longue intervention à la télé de Donald Trump à la Maison Blanche ou en campagne» et «c'est même la plus longue vidéo de la Maison Blanche sur YouTube si l'on remonte jusqu'au (président Barack) Obama» (2009-2017).

«Grand moment de télévision»

Lorsqu'il avait agressé verbalement le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 28 février dans le Bureau ovale – une scène qui avait fait le tour du monde – Donald Trump s'était réjoui d'un «grand moment de télévision».

Cette fois, il a vanté «quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant (...) quelque chose de vraiment bien sur ce que nous faisons et ce que nous sommes: un gouvernement ouvert».

Photographes, preneurs de son et journalistes, qui ont pu à la fin poser des quelques questions, sont restés plus de trois heures debout derrière les ministres.

Interrogé sur la guerre en Ukraine et l'enlisement apparent du processus diplomatique avec la Russie, il a critiqué en creux Moscou et Kiev: «Tout ça, c'est de la posture, ce sont des conneries».

Sur un ton plus léger, Donald Trump a taquiné son chef de la diplomatie Marco Rubio, qu'il avait sèchement battu aux primaires du Parti républicain avant la présidentielle de 2016.

«Marco, je crois que t'es vraiment né pour ce job (de ministre), tu ne devrais jamais concourir à un autre poste», lui a-t-il dit tout sourire, en lui donnant une tape amicale, sous les rires de l'assistance.

Quant à la ministre de la Justice Pam Bondi, «je ne dirai jamais qu'elle est magnifique car ce serait la fin de ma carrière politique», a plaisanté le président, qui a même félicité la star de la pop Taylor Swift pour son prochain mariage avec le footballeur américain Travis Kelce alors qu'il avait plusieurs fois dit la «détester».