Le Conseil fédéral s'oppose à une modification de la réglementation pour distinguer salarié et indépendant. Cela affaiblirait les droits des travailleurs qui sont la partie contractante la plus faible, a indiqué vendredi le gouvernement en réponse à un projet du Parlement.

Une initiative parlementaire de Jürg Grossen (PVL/BE) veut que les entreprises avec de nouveaux modèles d'affaires, les chauffeurs de taxi, mais aussi les psychologues par exemple, puissent obtenir plus facilement le statut d'indépendant au regard des assurances sociales. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une initiative parlementaire de Jürg Grossen (PVL/BE) veut que les entreprises avec de nouveaux modèles d'affaires, les chauffeurs de taxi, mais aussi les psychologues par exemple, puissent obtenir plus facilement le statut d'indépendant au regard des assurances sociales.

Actuellement, en cas de doute ou de litige, les autorités et les tribunaux considèrent en général les personnes exerçant une activité lucrative comme étant salariées. Même dans les cas où toutes les personnes concernées sont d'avis que l'activité en question est indépendante.

Suffisamment flexible

Le Conseil fédéral estime lui que la réglementation actuelle offre une sécurité juridique suffisante. La distinction entre salarié et indépendant est très importante car elle a un impact sur l’obligation de payer des cotisations sociales et sur la protection sociale des travailleurs.

La distinction entre les travailleurs indépendants et les salariés est suffisamment flexible. Les cas litigieux sont rares: plus de 90% des demandes de statut d’indépendant sont acceptées. Le libre développement économique n’est freiné ni par les lois sur les assurances sociales en général, ni par la distinction entre travailleurs salariés et indépendants en particulier, rappelle le gouvernement.

Risque pour la partie la plus faible

Le Conseil fédéral estime que la prise en compte systématique de la volonté des personnes concernées fragiliserait inutilement le cadre légal. Il nuirait à la sécurité juridique et affaiblirait fortement la position des travailleurs qui sont la partie contractante la plus faible. Le gouvernement ne voit pas de nécessité de légiférer dans ce domaine et est donc favorable au statu quo.

Les Chambres fédérales avaient donné suite à l'initiative parlementaire PVL. L'an dernier, la commission des affaires sociales du National a adopté l’avant-projet et l’a mis en consultation. En février dernier, prenant connaissance des avis des milieux concernés, elle a décidé par 13 voix contre 12 d'adapter son projet et l'a ensuite soumis au Conseil fédéral pour avis.