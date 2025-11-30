Le chef du conseil municipal de Dublin a annoncé dimanche la suspension d'un projet, vilipendé par les gouvernements irlandais et israélien, de changer le nom d'un parc de la ville qui porte actuellement celui d'un ancien président d'Israël.

Il a évoqué des raisons procédurales pour cette suspension, sans commenter la polémique (photo d’illustration). imago/ZUMA Press

Keystone-SDA ATS

La proposition de débaptiser le «parc Herzog», nommé en mémoire du sixième président d'Israël, Chaim Herzog, devait être prochainement soumise à un vote du conseil municipal.

Mais l'initiative a suscité de vives critiques et dimanche, le directeur exécutif du conseil municipal, Richard Shakespeare, a annoncé dans un communiqué qu'il «propose de retirer (le projet) de l'agenda» du conseil et de le renvoyer à la commission municipale en charge du dossier.

«Clivant et mauvais»

Un peu plus tôt dimanche, le Premier ministre irlandais Micheal Martin avait appelé à l'«abandon» du projet, qu'il a qualifié «d'ouvertement clivant et mauvais», estimant qu'il «effacerait la contribution riche et particulière de la communauté juive» en Irlande. Le petit parc se trouve près de l'unique école juive de Dublin.

La veille le ministre des Affaires étrangères israélien Gideon Saar avait accusé Dublin d'être «devenue la capitale de l'antisémitisme dans le monde», alors que l'Irlande fait partie des pays européens les plus critiques du gouvernement de Benjamin Netanyahu et de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée après l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023.

Le chef du Conseil représentatif juif d'Irlande, Maurice Cohen avait lui affirmé que la proposition était perçue par la communauté juive irlandaise, qui compte environ 3.000 personnes, «comme un acte grossier d'antisémitisme».

Chaim Herzog, mort en 1997, président d'Israël de 1983 à 1993, est né à Belfast en Irlande du Nord et a grandi à Dublin. Son père était Grand rabbin en Irlande, et son fils Isaac est l'actuel président israélien. Le bureau de ce dernier a estimé samedi qu'un changement de nom serait «honteux et scandaleux».