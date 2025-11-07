  1. Clients Privés
Carnet noir Le constructeur automobile Renault endeuillé

ATS

7.11.2025 - 13:57

Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP.

Louis Schweitzer est décédé jeudi à l'âge de 83 ans.
Louis Schweitzer est décédé jeudi à l'âge de 83 ans.
IMAGO/Bestimage

Keystone-SDA

07.11.2025, 13:57

Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, dont 13 comme PDG du constructeur automobile entre 1992 et 2005. Il était encore président d'honneur de la marque au losange.

Les années Schweitzer chez Renault sont marquées par le mariage raté avec le suédois Volvo en 1993, la privatisation du groupe en 1996, les 3.000 licenciements de Vilvorde en 1997, mais aussi la conquête de marchés en Europe de l'est, en Amérique latine ou en Asie.

Après avoir quitté la tête du constructeur, où Carlos Ghosn lui a succédé, Louis Schweitzer est resté très actif dans le milieu économique, en intégrant les conseils d'administration de nombreuses sociétés comme Volvo, BNP, L'Oréal ou Veolia Environnement.

Petit-neveu du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952, cousin de Jean-Paul Sartre, Louis Schweitzer était encore président de la Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA) jusqu'à début octobre.

En 2021, ce diplômé de Sciences Po et énarque avait été appelé à la rescousse pour un intérim à la tête de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP).

Depuis 2022, Louis Schweitzer était également vice-président de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, à Marseille, où il a notamment piloté le processus de remplacement de Didier Raoult.

