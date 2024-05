Le corps d'un candidat local aux élections retrouvé démembré à Acapulco

Les cadavres de quatre personnes, dont ceux d'un candidat à des élections locales du 2 juin et de son épouse, ont été retrouvés démembrés dans un véhicule incendié à Acapulco, au Mexique, ont indiqué vendredi des sources locales. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat.

Les cadavres de quatre personnes, dont ceux d'un candidat à des élections locales du 2 juin et de son épouse, ont été retrouvés démembrés dans un véhicule incendié à Acapulco, au Mexique. (image d'illustration) IMAGO/Panthermedia

ATS

Le candidat et son épouse «ont été lâchement assassinés», a dénoncé vendredi dans un communiqué la section du parti révolutionnaire institutionnel (PRI, ex-parti dominant) dans le Guerrero. Deux autres corps ont été retrouvés dans le véhicule incendié.

Jeudi soir, dans le Chiapas (sud), une candidate a été assassinée après une réunion électorale. Lucero Lopez Maza était candidate à la mairie de Concordia. Cinq autres personnes sont également mortes.

Du 23 septembre au 1er mai, au moins 26 candidats ont été assassinés lors de la campagne pour les élections du 2 juin.

Ce jour-là, le Mexique organisera les élections les plus importantes de son histoire: présidence, les deux chambres du Parlement, neuf États sur 32 et une myriade d'élections locales. Au total, plus de 20'000 mandats sont à pourvoir.

ATS