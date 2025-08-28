Le corps d'un homme défiguré découvert dans le Doubs

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

France voisine Le corps d'un homme défiguré découvert dans le Doubs

ATS

28.8.2025 - 19:05

Le corps d'un homme mort et méconnaissable, gisant à proximité d'une importante flaque de sang, a été découvert dans un jardin à Audincourt (Doubs). C'est ce qu'a indiqué jeudi à l'AFP le procureur de Montbéliard.

Avec des signes de mort violente, la piste criminelle est privilégiée (photo prétexte).
Avec des signes de mort violente, la piste criminelle est privilégiée (photo prétexte).
sda

Keystone-SDA

28.08.2025, 19:05

28.08.2025, 19:12

Le cadavre a été retrouvé par la police mercredi dans le jardin d'une maison inoccupée d'un quartier résidentiel de la commune d'Audincourt, dans l'agglomération de Montbéliard, selon le procureur Paul-Edouard Lallois.

La piste criminelle est privilégiée, il y a «des signes de mort violente, mais pour l'instant on ne sait pas de quoi il est mort exactement», précise le magistrat. Une autopsie prévue vendredi après midi permettra d'en savoir plus sur les causes du décès.

Visage «très dégradé»

Le visage de l'homme «est très dégradé» et son corps présente «des traces de terre sur le dos, laissant penser qu'il s'est ou a été trainé au sol», selon Paul-Edouard Lallois. D'après les premières constatations du médecin légiste sur place, le décès pourrait être «récent» et «remonter à mercredi matin», le jour où le corps a été découvert, ajoute-t-il.

Un père et son fils décédés. Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz

Un père et son fils décédésMacabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz

Une sacoche se trouvait à proximité du corps avec des documents d'identité correspondant à ceux d'un homme de 48 ans domicilié en Alsace, défavorablement connu de la police pour des faits de droit commun.

«Mais le visage de la victime étant méconnaissable, elle doit encore être formellement identifiée par comparaisons digitales et ADN», souligne le procureur. Une enquête a été ouverte et confiée à la DCOS (Division de la criminalité organisée et spécialisée).

Les plus lus

Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
Epoustouflante, Audrey Werro continue d’affoler les compteurs
Le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim s’est éteint à 103 ans
Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Le corps d'un homme défiguré découvert dans le Doubs
Cyril Féraud annonce son départ de 2 émissions emblématiques