Le corps d'une femme a été retrouvé dans un appartement du 9e arrondissement de Zurich. En arrivant sur les lieux peu avant 15h00 lundi après-midi, la police cantonale a déclaré avoir aussi trouvé une femme vivante à proximité de la victime.

Selon les forces de l'ordre, un acte criminel ne peut être exclu (image d'illustration, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Appelée à intervenir à cause d'une dispute à Zurich Altstetten, la police indique dans un communiqué que le corps de la victime présentait diverses blessures dont certaines graves. Selon les forces de l'ordre, un acte criminel ne peut être exclu.

La deuxième femme retrouvée dans l'appartement a été emmenée au poste de police pour un interrogatoire. La suite de l'enquête est menée par le parquet I chargé des crimes violents graves et la police cantonale de Zurich.