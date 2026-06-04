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France Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de Lyhanna

ATS

4.6.2026 - 18:31

Le corps retrouvé jeudi après-midi dans une exploitation agricole du Gers est probablement celui de Lyhanna, disparue depuis vendredi, a annoncé jeudi le procureur d'Agen Olivier Naboulot. Une autopsie devra toutefois le confirmer.

Une autopsie devra confirmer que le corps retrouvé est bel et bien celui de Lyhanna (photo prétexte).
Une autopsie devra confirmer que le corps retrouvé est bel et bien celui de Lyhanna (photo prétexte).
ATS

Keystone-SDA

04.06.2026, 18:31

04.06.2026, 18:38

«Dans un espace écarté d'une vue directe, le corps paraissant être celui d'un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition», a dit le procureur dans un communiqué.

Identification en cours. Un corps découvert près du lieu de disparition de Lyhanna

Identification en coursUn corps découvert près du lieu de disparition de Lyhanna

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