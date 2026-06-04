Le corps retrouvé porte des vêtements similaires à ceux de Lyhanna

Le corps retrouvé jeudi après-midi dans une exploitation agricole du Gers est probablement celui de Lyhanna, disparue depuis vendredi, a annoncé jeudi le procureur d'Agen Olivier Naboulot. Une autopsie devra toutefois le confirmer.

Une autopsie devra confirmer que le corps retrouvé est bel et bien celui de Lyhanna (photo prétexte). ATS

Keystone-SDA ATS

«Dans un espace écarté d'une vue directe, le corps paraissant être celui d'un enfant a été retrouvé, porteur de vêtements similaires à ceux que la mineure enlevée et séquestrée portait au moment de sa disparition», a dit le procureur dans un communiqué.