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France Le corps retrouvé dans le Gers est bien celui de la petite Lyhanna

Basile Mermoud

5.6.2026

L'autopsie a déterminé que le corps retrouvé jeudi soir dans un site agricole du Gers est bien celui de Lyhanna, une collégienne de 11 ans disparue le 29 mai à Fleurance, a annoncé le procureur d'Agen Olivier Naboulet.

Lyhanna, une collégienne de 11 ans, avait été aperçue pour la dernière fois vivante vendredi dans le Gers.
Lyhanna, une collégienne de 11 ans, avait été aperçue pour la dernière fois vivante vendredi dans le Gers.
AFP

Agence France-Presse

05.06.2026, 18:45

«L’identification de la victime est confirmée, au moyen d’une comparaison d’ADN», a déclaré le procureur dans un communiqué, qui précise que «les médecins légistes, en l’état de leurs investigations, ne sont pas aujourd’hui en mesure d’indiquer quelles sont les causes de la mort».

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