Espace Le cosmodrome de Baïkonour endommagé après le décollage de jeudi

ATS

28.11.2025 - 00:50

Les dégâts ont été constatés après le décollage de la fusée Soyouz-2.1a, qui a lancé la mission Soyouz MS-28 vers l'ISS.
ATS

Le pas de tir du cosmodrome russe de Baïkonour, au Kazakhstan, a subi des dommages jeudi lors du décollage d'une fusée Soyouz. La mission Soyouz MS-28 emportait deux cosmonautes russes et un astronaute américain vers la station spatiale internationale (ISS).

Keystone-SDA

28.11.2025, 00:50

«Nous avons relevé des dommages sur plusieurs éléments» du pas de tir, a écrit Roscosmos sur les réseaux sociaux, après l'inspection de ces installations qui sont les seules à permettre à la Russie de faire décoller des vols habités.

L'agence spatiale russe a cependant assuré que «tout le matériel de réserve est disponible pour la réparation» et que le pas de tir serait remis en état «dans les plus brefs délais».

Equipage arrivé à l'ISS

Des blogs russes spécialisés ont de leur côté affirmé que la Russie ne serait durablement pas en mesure d'assurer le lancement de vols habités, estimant que les dommages subis par les installations lors du décollage de jeudi étaient importants.

La mission Soyouz MS-28, emportant les cosmonautes russes Sergueï Koud-Svertchkov et Sergueï Mikaïev ainsi que l'astronaute américain Chris Williams, a décollé de Baïkonour jeudi à 10h27 (heure en Suisse). Le vaisseau s'est par la suite arrimé à l'ISS sans dommage, selon Roscosmos.

L'espace est un des rares domaines dans lesquels s'est poursuivie la coopération entre la Russie et les Etats-Unis après le début de l'offensive russe en Ukraine en février 2022.

