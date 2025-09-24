Le couple Trump bloqué dans un escalier mécanique : la Maison Blanche fulmine !

La porte-parole de la Maison Blanche a appelé mardi à «renvoyer immédiatement» toute personne qui aurait provoqué l'arrêt intempestif d'un escalier mécanique lors de l'arrivée de Donald Trump au siège des Nations unies à New York.

Donald Trump est monté derrière son épouse Melania Trump sur un escalier mécanique qui s'est presque aussitôt arrêté. IMAGO/Brazil Photo Press

Agence France-Presse Gregoire Galley

«Si quelqu'un à l'ONU a délibérément arrêté l'escalier mécanique quand le président et la Première dame l'ont emprunté, il faut les renvoyer immédiatement et déclencher une enquête», a réclamé Karoline Leavitt sur X.

Donald Trump, avant de prononcer son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, est monté derrière son épouse Melania Trump sur un escalier mécanique qui s'est presque aussitôt arrêté. Le président américain et la Première dame ont gardé l'équilibre en se tenant à la rampe. Ils ont ensuite gravi les marches.

«Le mécanisme de sécurité a été actionné par inadvertance par quelqu'un qui était devant le président», a assuré à l'AFP Stéphane Dujarric, porte-parole du secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres, indiquant que l'engin avait ensuite été remis en service.

Il a précisé plus tard dans un communiqué que cette personne était un vidéaste de la Maison Blanche. Précédant le couple Trump, il était monté à reculons sur l'escalier et aurait probablement déclenché une sécurité bloquant l'engin.

Défaillances

L'incident a fortement déplu à Donald Trump, très sensible à tout accroc pendant ses apparitions publiques. «Les deux choses que j'ai eues des Nations unies, c'est un escalier mécanique défaillant et un téléprompteur défaillant», a-t-il ironisé pendant son discours, faisant référence à un autre incident technique survenu au début de son intervention.

«Nous n'avons aucun commentaire puisque le téléprompteur pour le président américain est géré par la Maison Blanche», a déclaré à ce sujet le porte-parole du chef de l'ONU. Donald Trump s'est ensuite plaint de ces défaillances dans un message sur son réseau Truth Social.

Sous son message sur X, Karoline Leavitt a reproduit un extrait d'un article du journal britannique The Times, selon lequel des employés des Nations unies auraient évoqué en plaisantant la possibilité de bloquer les escaliers mécaniques et les ascenseurs lors de la venue du président américain.

«Quand vous rassemblez tout cela», a-t-elle déclaré plus tard sur Fox News, «ça ne ressemble pas à une coïncidence». «Nous nous penchons sur le dossier, et on ira jusqu'au bout. Et si nous trouvons que ces employés de l'ONU étaient volontairement en train d'essayer de retenir le président des Etats-Unis et la Première dame, il y a intérêt à ce qu'ils aient à rendre des comptes.»

Donald Trump a aussi déploré mardi de ne pas avoir remporté avec son entreprise immobilière un appel d'offres dans les années 2000 pour une rénovation du bâtiment des Nations unies, alors qu'il proposait «des sols en marbre».

«J'ai dit, +vous allez voir les dépassements de coûts+, et j'avais raison», a lancé l'ancien entrepreneur new-yorkais à la tribune de l'ONU. «Franchement, en regardant ce bâtiment, en étant bloqué dans l'escalier mécanique... Ils n'ont toujours pas terminé le chantier.»