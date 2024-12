Le courant de l'Atlantique Nord s'affaiblit - Allons-nous tous geler?

Selon une étude récente, le courant de l'Atlantique Nord pourrait s'effondrer dès les années 2030. Les conséquences seraient dramatiques.

Une étude récente montre que le mouvement de circulation atlantique (abrégé Amoc pour Atlantic Meridional Overturning Circulation) pourrait s'effondrer plus rapidement qu'on ne le pensait jusqu'à présent. Felipe Dana/AP/dpa

Gabriela Beck

Le courant de l'Atlantique Nord fait partie de la circulation de retournement atlantique, ou AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation), qui transporte des masses d'eau à travers l'Atlantique. En tant que tel, il fonctionne pour ainsi dire comme le chauffage à eau chaude de l'Europe.

Plusieurs études menées ces dernières années indiquent que l'AMOC est sur le point de s'effondrer, affaibli par des températures maritimes plus chaudes et une salinité perturbée en raison du changement climatique.

Selon des recherches menées par des chercheurs de l'université d'Utrecht, un tel effondrement pourrait se produire bien plus tôt que ce que l'on pensait jusqu'à présent, à savoir dès les années 2030 et assez probablement d'ici 2050. L'étude est en cours d'examen par les pairs et n'a pas encore été publiée dans une revue.

Il ferait plus froid en Europe

«Jusqu'à il y a quelques années, nous discutions de la possibilité d'un effondrement, comme une sorte de risque avec une faible probabilité et de grandes conséquences», explique à «CNN» Stefan Rahmstorf, océanographe physique à l'université de Potsdam, qui n'a pas participé à la dernière recherche. «Et maintenant, on dirait bien que c'est le cas».

Les conséquences seraient dramatiques, écrivent les chercheurs qui ont participé à l'étude. La glace arctique progresserait vers le sud et s'étendrait jusqu'à la côte sud de l'Angleterre au bout de 100 ans. La température moyenne en Europe baisserait tout comme en Amérique du Nord, y compris dans certaines parties des États-Unis. Dans la forêt amazonienne, les saisons s'inverseraient complètement: la saison sèche actuelle deviendrait le mois des pluies et vice versa, poursuit le rapport.

Les chercheurs de l'université d'Utrecht ont utilisé les modèles les plus modernes et ont ainsi identifié pour la première fois une zone de l'Atlantique sud comme lieu optimal pour surveiller les changements dans la circulation et utiliser les données d'observation. Ils y ont analysé les températures et la salinité des océans afin d'affiner les prévisions antérieures quant au moment où l'AMOC pourrait atteindre son point d'inflexion.

Toutefois, les modèles font également l'objet de critiques. Ils ne tiennent par exemple pas compte de la fonte des glaces du Groenland. De grandes quantités d'eau douce s'y détachent de la calotte glaciaire et s'écoulent dans l'Atlantique Nord, influençant ainsi l'une des forces motrices de la circulation: la salinité. «On assiste déjà à un énorme afflux d'eau douce dans l'Atlantique Nord, qui va complètement paralyser le système», avertit Rahmstorf.