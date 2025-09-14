Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

De l'huile sur le feu Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats

ATS

14.9.2025 - 21:11

Le jeune homme arrêté pour l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk avait une idéologie de gauche et vivait avec une personne transgenre, a affirmé dimanche le gouverneur de l'Utah. Ces détails sont susceptibles d'exacerber le vif débat politique dans une Amérique ultra-polarisée.

Quand il a été frappé au cou par une balle fatale, Charlie Kirk venait juste de dire qu'il y avait «trop» de tueries par arme à feu impliquant des personnes transgenres.
Quand il a été frappé au cou par une balle fatale, Charlie Kirk venait juste de dire qu'il y avait «trop» de tueries par arme à feu impliquant des personnes transgenres.
IMAGO/UPI Photo

Keystone-SDA

14.09.2025, 21:11

Le colocataire «entretenait une relation amoureuse» avec le meurtrier présumé. Il s'agit d'«un homme en transition de genre pour devenir une femme», a déclaré Spencer Cox.

Tyler Robinson, 22 ans, a été interpellé jeudi soir dans l'Utah, suspecté d'avoir abattu la veille, avec son fusil à lunette, Charlie Kirk, en pleine réunion publique sur un campus dans le même Etat. Le tireur présumé a «une idéologie de gauche», a ajouté M. Cox, qui est républicain.

Aucun lien n'a pour l'instant été déterminé entre le colocataire transgenre et le meurtre de Charlie Kirk.

Mais le podcasteur tué à l'âge de 31 ans, porte-voix de la jeunesse trumpiste, a souvent critiqué les droits LGBT+ et notamment ceux des personnes transgenres. Et de nombreuses figures de l'extrême droite ont vite établi un rapprochement.

«On doit la stopper». Qui est la sulfureuse Laura Loomer, une proche de Trump qui inquiète les républicains?

«On doit la stopper»Qui est la sulfureuse Laura Loomer, une proche de Trump qui inquiète les républicains?

Parmi elles, Laura Loomer, qui a l'oreille du président Donald Trump, a estimé qu'il fallait «classer le mouvement trans comme mouvement terroriste». De son côté, Donald Trump fustige sans relâche depuis son retour au pouvoir le «délire transgenre», qui selon lui ravage les Etats-Unis et auquel il a promis de mettre un terme.

Quand il a été frappé au cou par une balle fatale, Charlie Kirk venait d'ailleurs juste de dire qu'il y avait «trop» de tueries par arme à feu impliquant des personnes transgenres. Mais rien n'indique que le tireur ait pu entendre ces propos depuis le toit d'un bâtiment, à plus d'une centaine de mètres de distance, où il s'était positionné.

«Gauche radicale»

Fin août déjà, l'extrême droite s'était emparée d'une fusillade à Minneapolis, dans le Minnesota (nord), perpétrée par une personne transgenre, pour affirmer, sans aucune statistique à l'appui, que ces personnes représentaient une menace.

«La gauche radicale» a contribué au meurtre de Charlie Kirk, a tonné Donald Trump dans une vidéo publiée au soir de l'assassinat.

USA : chasse à l'homme après le meurtre de Charlie Kirk

USA : chasse à l'homme après le meurtre de Charlie Kirk

Le meurtrier du jeune militant conservateur américain Charlie Kirk est toujours introuvable, malgré la gigantesque chasse à l'homme enclenchée depuis mercredi pour retrouver l'auteur d'un assassinat qui a choqué un pays profondément polarisé.

12.09.2025

Ex-proche allié du président américain, le milliardaire Elon Musk a lancé samedi sur son réseau social X: «La gauche est le parti du meurtre.» La police a retrouvé sur la scène du crime des douilles avec des messages comme «Eh fasciste! Attrape-ça!» ou bien faisant référence au chant antifasciste italien «Bella Ciao».

Les personnalités politiques démocrates, de Barack Obama à Joe Biden en passant par le gouverneur de la Californie Gavin Newsom ou encore Kamala Harris, ont condamné de manière unanime l'assassinat.

«La réponse du gouvernement ne peut pas être de réprimer des individus ou des groupes car ils sont en désaccord politique», a dénoncé l'ancien ministre des Transports de Joe Biden, Pete Buttigieg. Il a mis en garde contre «l'exploitation» de la mort de Charlie Kirk, chantre d'une Amérique chrétienne et traditionaliste.

Une grande cérémonie d'hommage national au défunt est prévue le 21 septembre près de Phoenix, en Arizona, dans un stade d'une capacité dépassant 63'000 places. Donald Trump a promis d'être présent aux obsèques de Charlie Kirk, sans préciser s'il s'agissait de cet événement.

Les plus lus

Le «colocataire» transgenre du meurtrier de Kirk enflamme les débats
L'actrice Isabelle Nanty victime d'un accident de voiture
Voilà comment Migros contourne l'interdiction d'ouvrir le dimanche
Un grave accident s’est produit sur une célèbre montagne russe !
Personne ne l'avait remarquée: le Palais fédéral corrige une faute de frappe
Un Anglais se lance dans un défi fou en Suisse pour son fils malade