Le premier démantèlement d'une centrale nucléaire en Suisse, celle de Mühleberg (BE), est à mi-parcours. Sur ce chantier qui doit durer onze ans, les travaux avancent comme prévu.

Le démantèlement de la centrale de Mühleberg à mi-parcours Le premier démantèlement d'une centrale nucléaire en Suisse, celle de Mühleberg (BE), est à mi-parcours. Sur ce chantier qui durera onze ans, les travaux avancent comme prévu. Sur les 13'000 tonnes de structures métalliques, 6700 ont déjà quitté la centrale nucléaire à l'arrêt, a indiqué à l'agence de presse Keystone-ATS Stefan Klute, chef de projet de la désaffectation. Le démantèlement de la centrale nucléaire du groupe énergétique bernois FMB a débuté en janvier 2020. Fin 2030, elle devrait être débarrassée de ses matériaux radioactifs et le démantèlement nucléaire proprement dit devrait ainsi être terminé. 20.06.2025

Keystone-SDA ATS

Sur les 13'000 tonnes de structures métalliques, 6700 ont déjà quitté la centrale nucléaire à l'arrêt, a indiqué à l'agence de presse Keystone-ATS Stefan Klute, chef de projet de la désaffectation.

La centrale a été arrêtée le 20 décembre 2019. Mühleberg est ainsi devenue la première centrale nucléaire suisse à cesser son activité. La décision de fermeture a été prise pour des raisons économiques.

Le démantèlement de la centrale de Mühleberg à mi-parcours - Gallery Les locaux de la condensation de la centrale nucléaire de Mühleberg ont été pratiquement vidés de leur contenu. Photo: ATS De l'extérieur, la centrale nucléaire de Mühleberg a toujours le même aspect, même après plus de cinq ans de démantèlement. Photo: ATS Pour certains travaux de déconstruction, les collaborateurs doivent porter des vêtements de protection. Photo: ATS Le démantèlement de la centrale de Mühleberg à mi-parcours - Gallery Les locaux de la condensation de la centrale nucléaire de Mühleberg ont été pratiquement vidés de leur contenu. Photo: ATS De l'extérieur, la centrale nucléaire de Mühleberg a toujours le même aspect, même après plus de cinq ans de démantèlement. Photo: ATS Pour certains travaux de déconstruction, les collaborateurs doivent porter des vêtements de protection. Photo: ATS

Le démantèlement a débuté le 6 janvier 2020. D'ici fin 2030, l'ancienne centrale devrait être exempte de matériaux radioactifs. Après un contrôle par les autorités, le démantèlement conventionnel pourra suivre en 2031. Les bâtiments devenus inutiles seront alors démolis.

Un rôle de pionnier en Suisse

La manière de démanteler une centrale nucléaire exploitée commercialement a été éprouvée au niveau international sur le plan technique, note M. Klute: «Nous pouvons nous appuyer sur une vaste expérience internationale. Il s'agit de la transférer à notre projet et de l'optimiser en fonction de nos exigences»

Malgré tout, ce démantèlement a un certain caractère pionnier: «En ce qui concerne les procédures administratives nécessaires, nous posons, en tant que pionniers, les rails sur lesquels les projets suivants pourront également rouler», souligne le responsable.

L'ensemble des dispositions légales et réglementaires ont été mises en oeuvre pour la première fois dans le cadre de ce projet. Certaines choses sont également encore ouvertes et devront être clarifiées au fur et à mesure de l'avancement.

Masques de protection

Selon M. Klute, le plus grand défi jusqu'ici s'est présenté au début de la pandémie de coronavirus. Le monde entier a soudain acheté des masques de protection, y compris ceux utilisés dans la centrale pour des raisons de protection du travail et de radioprotection. Les difficultés de livraison ont été fortement ressenties. Mais le chantier n'a jamais dû cesser son activité pour autant.

Même après plus de cinq ans de démantèlement, l'extérieur de la centrale nucléaire de Mühleberg reste inchangé. Mais à l'intérieur, les traces des travaux sont clairement visibles. De nombreuses installations ont disparu, d'autres sont marquées en rose ou en bleu. Le rose signifie qu'une installation a été mise hors service; le bleu indique les composants qui peuvent être démontés.

Dans la salle de contrôle, de nombreux interrupteurs et boutons sont recouverts de ruban adhésif noir. Les systèmes qui se trouvent derrière ont déjà été mis hors service ou démontés.

De l'intérieur vers l'extérieur

La centrale nucléaire est en effet démantelée de l'intérieur vers l'extérieur, en commençant par les zones les plus radioactives. L'étape la plus importante jusqu'à présent a été le retrait complet de tous les éléments combustibles du réacteur.

Depuis, tous les éléments qui sont entrés en contact avec la radioactivité sont démontés. Ces composants sont triés, nettoyés des résidus radioactifs, puis mesurés et «libérés»: on vérifie alors si leur rayonnement est inférieur aux valeurs limites fixées par la loi. Seuls les matériaux libérés peuvent quitter le site de la centrale nucléaire.

Les matières fortement radioactives sont acheminées vers le centre de stockage intermédiaire (Zwilag) de Würenlingen (AG). Elles ne représentent toutefois qu'environ 1,5% à 2% des matériaux démontés. Le reste finit par exemple chez des ferrailleurs ou dans des décharges.