L'ouragan Lidia, de catégorie 4 sur les cinq que compte l'échelle de Saffir-Simpson, a touché terre mardi en fin de journée au Mexique avec des vents de 220 km/h. C'est ce qu'a annoncé le Centre national des ouragans (NHC), établi aux Etats-Unis.

L'ouragan «extrêmement dangereux» qui s'est formé au-dessus de l'océan Pacifique et s'est renforcé à mesure qu'il se rapprochait des côtés du centre-ouest du Mexique a touché terre à 17h50 locales (01h50 mercredi en Suisse) près de la ville de Las Peñitas, dans l'Etat de Jalisco, à proximité de la station balnéaire de Puerto Vallarta.

«Des vents potentiellement mortels (...) proches de 220 km/h, avec des rafales plus importantes (...) et des pluies diluviennes s'étendent à l'intérieur des terres dans le centre-ouest du Mexique», détaille le NHC dans son dernier bulletin. Il précise qu'"un affaiblissement rapide est attendu lorsque Lidia se déplacera à l'intérieur des terres».

Ces fortes pluies «risquent de provoquer des inondations soudaines, y compris dans des zones urbaines, ainsi que des coulées de boue». «D'importantes inondations côtières à proximité et au sud» où a frappé le centre de l'ouragan avec «des vagues importantes et dangereuses», est-il encore averti.

«Etre prudent»

A Puerto Vallarta, où de nombreux touristes mexicains et étrangers ont profité encore mardi matin de la plage, des centaines de personnes se sont mises à l'abri des fortes pluies, tandis que de nombreux commerces ont barricadé leurs devantures avec des panneaux de bois.

«Il arrive (...) donc il faut être prudent», a déclaré à l'AFP Luis Ramos, 29 ans, barricadant le bar dans lequel il est employé. «Il vaut mieux être en sécurité plutôt que fuir», a dit pour sa part Felipe Pinto, responsable de la maintenance d'un hôtel, alors que des employés disposaient des sacs de sable en prévision d'inondations.

Les écoles de la région ont suspendu leurs cours et il a été demandé aux commerces de fermer à partir de 14h00 locales (22h00 en Suisse). «Tout ce qui ne revêt pas une mission d'urgence doit être fermé. Nous invitons également la population de la zone à risque à évacuer et à se mettre à l'abri», a déclaré Gerardo Alonzo Castillon, directeur de la protection civile et des pompiers de Puerto Vallarta.

«Etat d'alerte»

Les organismes de protection civile sont «en état d'alerte» et «environ six mille éléments des forces armées» ont été déployés en prévention, a annoncé le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador lors de sa conférence de presse quotidienne. Selon le Service météorologique mexicain, les zones les plus affectées devraient s'étendre de l'Etat de Colima (ouest) à celui de Nayarit (nord-ouest), où 150 à 250 mm de pluie sont attendus.

La population des trois Etats affectés a été invitée à prendre des précautions, à se réfugier dans des abris temporaires et s'éloigner des côtes. Le Mexique est chaque année frappé par des ouragans sur ses côtes tant pacifique qu'atlantique, généralement entre mai et novembre.

Lundi, une tempête tropicale, baptisée Max, a touché l'Etat de Guerrero (sud), causant la mort de deux personnes, selon les autorités régionales. Son passage a provoqué des crues: un éleveur s'est noyé «en essayant de sauver son bétail» et une autre personne est décédée dans son véhicule. Selon des images de l'AFP, des personnes ont dû se réfugier sur le toit de leurs maisons cernées par les eaux.

