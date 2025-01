Selon une étude, le dégel du permafrost dans les régions arctiques met en danger le mode de vie de jusqu'à trois millions de personnes. Selon cette étude, les facteurs les plus graves sont la destruction des infrastructures et les problèmes liés aux voies de transport et de ravitaillement.

Une cabane au Canada détruite par le dégel du permafrost et l'érosion dans le delta du fleuve Mackenzie. Angus Alunik/Uni Wien/dpa

L'équipe d'étude, composée de chercheurs autrichiens, danois et suédois, a également constaté une détérioration potentielle de l'approvisionnement en eau et en nourriture, ainsi qu'un risque accru de polluants et de maladies contagieuses. En effet, le dégel du sous-sol, qui est lié au changement climatique, libère notamment des substances nocives provenant d'anciennes mines de pétrole et de gaz.

Pour cette étude, les chercheurs ont examiné pour la première fois sur plusieurs années, avec des personnes concernées dans différentes régions de l'Arctique en Europe, en Amérique et en Asie, les risques les plus importants liés à ces changements environnementaux. Ils présentent leur étude dans le journal «Communications Earth and Environment».

Pas seulement de la musique d'avenir

Il ne s'agit pas de dangers futurs, mais d'évolutions qui sont déjà en cours, a déclaré l'auteur principale Susanna Gartler, anthropologue et chercheuse à l'université de Vienne. Le dégel du sous-sol entraîne entre autres des glissements de terrain et une érosion accrue dans les zones côtières.

Les spécialistes se sont penchés sur les communautés du Groenland et de l'archipel norvégien du Svalbard, ainsi que sur celles de la République russe de Sakha et des régions canadiennes du lac Beaufort et de l'estuaire du fleuve Mackenzie. Dans la plupart de ces colonies vivent des populations autochtones.

Capacité d'adaptation

Lorsque des cabanes de chasse et de pêche glissent dans l'eau, cela a des répercussions sur l'approvisionnement en nourriture et sur le mode de vie traditionnel des populations autochtones, a déclaré Gartler.

Les habitations sont également touchées, comme à Nuugaatsiaq au Groenland. Un glissement de terrain y a provoqué un tsunami en 2017, qui a causé des dommages dévastateurs. Néanmoins, de nombreuses personnes vivant dans les régions étudiées se disent confiantes dans le fait qu'elles pourront continuer à y vivre, comme l'a indiqué la chercheuse. "On ne cesse de répéter que les Inuits et les populations autochtones se sont adaptés aux circonstances changeantes depuis des milliers d'années", a-t-elle déclaré.