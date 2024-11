Pourquoi votre dentifrice n’est pas aussi sain qu’il en a l’air

Se brosser les dents est un geste quotidien, aussi banal que remplir sa déclaration d’impôts. Pourtant, le dentifrice renferme des composants douteux et affiche un bilan écologique préoccupant. Une dentiste partage ses conseils pour éviter certains ingrédients problématiques.

Image : KEYSTONE

Carlotta Henggeler/trad Carlotta Henggeler

Tous les dentifrices ne se valent pas. Certains contiennent des substances chimiques inquiétantes, rapporte «bild.de».

Voici quelques ingrédients à éviter absolument: Dioxyde de titane et le plomb: soupçonnés d’être cancérigènes, ils sont déjà interdits dans l’alimentation.

Laurylsulfate de sodium (SLS): cet agent moussant peut irriter les muqueuses buccales et causer sécheresse. Résultat: déglutition, odorat et même salivation sont perturbés, ce qui affaiblit l’émail et compromet le système immunitaire.

Parabènes: ces conservateurs perturbent l’équilibre hormonal et pourraient être liés à des cancers du sein.

Édulcorants artificiels: associés à un risque accru de diabète. Montre plus

Loin d’être écologique

Le dentifrice est principalement composé d’eau, entre 20 et 50 % selon les produits. Les fabricants n’affichent toutefois pas toujours cette information, gardée secrète. D’après la dentiste berlinoise Dr Judith Grieger, la mousse créée par le dentifrice donne une impression trompeuse de propreté, en dispersant des agents abrasifs et fluorés partout dans la bouche et la gorge.

En plus de sa forte teneur en eau, le dentifrice contient des microplastiques dans 87 % des produits, selon une étude de la «Plastic Soup Foundation». Ces particules finissent dans les rivières, lacs et océans, les stations d'épuration étant incapables de les filtrer entièrement. Quant aux tubes de dentifrice, ils sont rarement recyclables.

Il existe une alternative

Les comprimés de dentifrice représentent une alternative écologique au dentifrice classique, tout en nécessitant peu d’adaptation. Contrairement aux tubes, leur fabrication et leur utilisation n'impliquent presque pas d'eau. On les mâche simplement pour qu’ils se mélangent à la salive et forment une pâte.

De plus, les comprimés sont riches en cellulose, bien plus que les dentifrices habituels. Cela permet un nettoyage en profondeur et un polissage des dents, rendant leur surface lisse et moins sujette aux dépôts et aux caries.