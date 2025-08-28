Le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim s’est éteint à 103 ans

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Nous nous retrouverons au paradis» Le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim s’est éteint à 103 ans

Basile Mermoud

28.8.2025

«Ce n'était pas drôle mais on avait un moral du tonnerre», se souvenait Paul Leterrier. L'ex-fusilier marin des Forces françaises libres, dont le décès a été annoncé jeudi par la préfecture de la Manche, était le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim (1942), décisive face aux Allemands.

Paul Leterrier (au centre) avec Emmanuel Macron (à gauche), lors d'une cérémonie sur l'esplanade Paul Minard, à Cherbourg, le 7 juin 2024.
Paul Leterrier (au centre) avec Emmanuel Macron (à gauche), lors d'une cérémonie sur l'esplanade Paul Minard, à Cherbourg, le 7 juin 2024.
AFP

Agence France-Presse

28.08.2025, 20:37

«C'était une vraie sarabande mais on a tenu le coup (...) On avait peur bien sûr. Il faudrait être idiot pour dire qu'on n'a jamais eu peur, ou alors cinglé», racontait-il en mai 2022 dans «Cols bleus», la revue de la Marine nationale.

Sérieusement blessé à plusieurs reprises pendant la guerre, l'ancien combattant a toujours martelé qu'il n'avait fait que «son devoir». Il prenait soin aussi, à chaque cérémonie, d'associer tous ses frères d'armes morts pour la France.

80 ans, «comme si c'était hier». 9 août 2025, 11h02: Nagasaki se fige dans le silence pour commémorer la bombe

80 ans, «comme si c'était hier»9 août 2025, 11h02: Nagasaki se fige dans le silence pour commémorer la bombe

Né le 21 décembre 1921 au Havre, dans une famille de marins, Paul Leterrier est plutôt un adolescent timide quand il devient, à 15 ans, garçon de cabine pour la Compagnie générale transatlantique.

Ce ne doit être qu'un boulot d'été mais traverser l'océan Atlantique à bord de prestigieux paquebots comme «Le Normandie» ou «Le Paris» lui plaît. «Je voyais du pays». Et il croise des célébrités comme Marlène Dietrich.

Quand la guerre éclate, il est à New York. «Nous avons été débarqués et j'ai fait partie du tout premier convoi pour rejoindre l'Europe». Très vite, il s'engage dans la marine du nouveau régime collaborateur dans l'espoir de déserter et de rallier les forces françaises libres du Général de Gaulle.

C'est chose faite lors d'une escale à Beyrouth en 1941 où il parvient à rejoindre les troupes anglaises et à intégrer la 1e brigade française libre.

Il sera dès lors de tous les combats. A commencer par la bataille de Bir Hakeim en mai-juin 1942 où, en plein désert libyen, 3.700 autres Français libres se retrouvent encerclés, sans aucun ravitaillement mais résistent à 32.000 soldats allemands et italiens du général Rommel.

«Nous nous retrouverons au paradis»

«Sur le coup, c'était une bataille comme une autre (...) Une colonne blindée qui vous fonce dessus, c'est un sacré spectacle mais on était tous optimistes et on les a arrêtés», disait-il.

Ce succès militaire retarde l'offensive du «Renard du désert» vers l’Égypte, marque le début de la reconquête militaire face aux Allemands et redore le blason de l'armée française, humiliée en 1940.

Paul Leterrier y est blessé à deux reprises. «La première fois, j'ai cru que j'avais mon compte». Il est blessé par un Messerschmitt 108 en rase-mottes et reçoit des éclats dans les jambes, le dos, l'abdomen et les poumons.

Quelques semaines plus tard, il est blessé à la cuisse. «Ca faisait comme un morceau de beurre dans une poêle à frire sauf que là, c'est dans ma cuisse que ça grésillait». Il arrachera lui-même l'éclat en se brûlant les doigts.

Normandie. La montée des eaux menace les vestiges du Débarquement

NormandieLa montée des eaux menace les vestiges du Débarquement

Malgré les blessures et la dysenterie, il continue à se battre: Tunisie, Italie, Débarquement de Provence... A la fin de la guerre, de retour en Normandie, il rend visite à la famille de son meilleur ami, Charles Régereau, tué par un officier allemand. Il rencontre notamment sa soeur cadette, Marianne, qu'il épouse en 1946 !

Il poursuit son engagement pour la France mais au sein du contre-espionnage. «Je trouvais la navigation un peu monotone». En décembre 2021, à l'occasion de son centième anniversaire, il se voit remettre les insignes de commandeur de la Légion d'honneur sur la place d'armes de la compagnie de fusiliers marins Le Goffic de Cherbourg.

Au terme de sa vie, qu'évoquait encore pour lui Bir Hakeim où il est retourné en 1955 puis en 2012 ? «Des amis morts au combat», répondait inlassablement le centenaire. «Nous nous retrouverons au paradis, si Dieu veut», comme il l'écrivait en préambule de son autobiographie, publiée en 2018.

Les plus lus

Ueli Maurer assistera au défilé de Pékin... avec Poutine et Kim Jong-un
Folle remontada ! Leandro Riedi réussit un authentique exploit
Macabre découverte à Saint-Légier-La Chiésaz
Le Lausanne-Sport réalise l’impensable à Istanbul !
Le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim s’est éteint à 103 ans
Nucléaire iranien : l'Europe passe des menaces aux actes