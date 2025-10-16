Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Il était une légende vivante» Le dernier survivant de la première ascension de l'Everest est mort

Clara Francey

16.10.2025

Le dernier survivant de l'expédition qui a réussi en 1953 la première ascension du mont Everest, Kanchha Sherpa, est décédé à l'âge de 92 ans, a-t-on appris jeudi auprès de sa famille. «Il ne se sentait pas très bien depuis quelques jours. Il est décédé», a annoncé à l'AFP un de ses petits-fils, Tenzing Chogyal Sherpa.

Kancha Sherpa en mai 2023.
Kancha Sherpa en mai 2023.
AFP

Agence France-Presse

16.10.2025, 10:38

Né en 1933, Kanchha Sherpa avait 19 ans lorsqu'il a été engagé comme porteur dans l'équipe dirigée par le Néo-Zélandais Edmund Hillary, qui a vaincu le sommet le plus haut de la planète (8'848 m) avec le Népalais Tenzing Norgay Sherpa le 29 mai 1953.

La fin d'une vieille énigme?. Les restes d'un alpiniste disparu il y a 100 ans retrouvés dans l'Everest

La fin d'une vieille énigme?Les restes d'un alpiniste disparu il y a 100 ans retrouvés dans l'Everest

Lors de cette ascension, le jeune porteur a atteint la fameuse «zone de la mort» - au-dessus de 8'000 m d'altitude - sans aucune expérience préalable en matière d'alpinisme.

«Il était une légende vivante et une source d'inspiration pour tous les alpinistes et ceux qui travaillent dans ce secteur», a réagi le président de l'association népalaise d'alpinisme, Fur Gelje Shepra. «Nous avons perdu notre gardien», a-t-il ajouté.

Les membres de l'expédition victorieuse de 1953 s'étaient réunis dans la capitale népalaise Katmandou et avaient marché pendant deux semaines pour rejoindre le camp de base en portant tentes, nourriture et équipement. «Tout le monde a dû marcher parce qu'il n'y avait ni route, ni véhicule, ni avion», avait raconté en 2013 Kanchha Sherpa dans un entretien à l'AFP.

Au fil des ans, le patronyme Sherpa est devenu le nom commun pour désigner les grimpeurs népalais embauchés par les alpinistes étrangers pour permettre leurs ascensions.

Membres d'un même groupe ethnique, ils portent le matériel ou équipent les voies, un travail sans lequel la plupart des ascensions seraient impossibles.

Après l'expédition de 1953, Kanchha Sherpa a continué pendant vingt ans à prendre part à de nombreuses expéditions, avant d'y renoncer à la demande insistante de son épouse.Il a ensuite dirigé une auberge à Namche et créé une fondation qui finançait l'éducation des familles démunies.

Les plus lus

La fin du demi-tarif? – Ce qui se cache derrière les projets de SwissPass
La cause du décès de Diane Keaton a été révélée
«Tu ferais mieux de tenir des pénis» - Belinda Bencic insultée
16'000 postes rayés: Nestlé taille dans ses effectifs en col blanc
Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort
Des drones larguent des explosifs sur des bâtiments judiciaires!