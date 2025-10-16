Le dernier survivant de la première ascension de l’Everest en 1953 est mort

Le dernier survivant de l'expédition qui a réussi en 1953 la première ascension du mont Everest, Kanchha Sherpa, est décédé à l'âge de 92 ans, a-t-on appris jeudi auprès de sa famille. «Il ne se sentait pas très bien depuis quelques jours. Il est décédé», a annoncé à l'AFP un de ses petits-fils, Tenzing Chogyal Sherpa.

Kancha Sherpa en mai 2023. AFP

Agence France-Presse Clara Francey

Né en 1933, Kanchha Sherpa avait 19 ans lorsqu'il a été engagé comme porteur dans l'équipe dirigée par le Néo-Zélandais Edmund Hillary, qui a vaincu le sommet le plus haut de la planète (8'848 m) avec le Népalais Tenzing Norgay Sherpa le 29 mai 1953.

Lors de cette ascension, le jeune porteur a atteint la fameuse «zone de la mort» - au-dessus de 8'000 m d'altitude - sans aucune expérience préalable en matière d'alpinisme.

«Il était une légende vivante et une source d'inspiration pour tous les alpinistes et ceux qui travaillent dans ce secteur», a réagi le président de l'association népalaise d'alpinisme, Fur Gelje Shepra. «Nous avons perdu notre gardien», a-t-il ajouté.

Les membres de l'expédition victorieuse de 1953 s'étaient réunis dans la capitale népalaise Katmandou et avaient marché pendant deux semaines pour rejoindre le camp de base en portant tentes, nourriture et équipement. «Tout le monde a dû marcher parce qu'il n'y avait ni route, ni véhicule, ni avion», avait raconté en 2013 Kanchha Sherpa dans un entretien à l'AFP.

Au fil des ans, le patronyme Sherpa est devenu le nom commun pour désigner les grimpeurs népalais embauchés par les alpinistes étrangers pour permettre leurs ascensions.

Membres d'un même groupe ethnique, ils portent le matériel ou équipent les voies, un travail sans lequel la plupart des ascensions seraient impossibles.

Après l'expédition de 1953, Kanchha Sherpa a continué pendant vingt ans à prendre part à de nombreuses expéditions, avant d'y renoncer à la demande insistante de son épouse.Il a ensuite dirigé une auberge à Namche et créé une fondation qui finançait l'éducation des familles démunies.