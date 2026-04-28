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Eglise – VS Le diocèse de Sion élargit l’accès à ses archives ecclésiastiques

ATS

28.4.2026 - 09:59

Le diocèse de Sion a décidé d'élargir l'accès à ses archives et d'assouplir les conditions de leur consultation. L'évêque Mgr Jean-Marie Lovey vient de publier de nouvelles directives en ce sens, accompagnées de courriers de recommandations pour les paroisses.

Le diocèse de Sion (ici son évêque Mgr Jean-Marie Lovey) veut faire preuve de davantage de transparence sur son passé (photo d'archives).
Le diocèse de Sion (ici son évêque Mgr Jean-Marie Lovey) veut faire preuve de davantage de transparence sur son passé (photo d'archives).
ATS

Keystone-SDA

28.04.2026, 09:59

28.04.2026, 10:25

Dans un contexte actuel marqué par une exigence croissante de transparence et de collaboration accrue avec les autorités civiles, le diocèse de Sion vient d’établir de nouvelles directives en matière de conservation, d’accessibilité et de consultation de ses archives, précise-t-il dans un communiqué diffusé mardi.

En concertation avec les Archives de l’Etat du Valais et en partenariat étroit avec l’Association valaisanne d’études généalogiques (AVEG), ces directives vont dans le sens d’un assouplissement des conditions d’accès des archives ecclésiastiques.

Comparable à une institution civile

Pour l’essentiel, ces nouvelles dispositions relatives à l’accès et à la consultation des archives reprennent les pratiques en vigueur dans les institutions civiles, aussi bien sur le plan des délais de consultation ou de la protection de la personnalité que sur celui des conditions pratiques de consultation (procédures de demandes et règles déontologiques).

Parallèlement, le diocèse fera parvenir aux paroisses les règles définies pour leurs propres archives, accompagnées des rappels concernant leurs conditions d’entreposage et de conservation.

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