Le «divorce alpin», un phénomène qui inquiète

On vous explique ce qu'est le «divorce alpin», un phénomène inquiétant qui fait de plus en plus parler de lui sur les réseaux sociaux. Car abandonner son partenaire dans la nature n'est pas juste une mauvaise blague.

Abandonner son partenaire dans la nature n'est pas juste une mauvaise blague (photo d'illustration). IMAGO/Dreamstime

Rédaction blue News Clara Francey

Depuis quelques semaines, les témoignages de femmes, principalement, abandonnées par leur partenaire en pleine montagne se multiplient sur les réseaux sociaux. Le nom donné à cette triste pratique ? L'«alpine divorce», ou «divorce alpin» en français.

L'expression fait référence à une nouvelle de Robert Barr publiée en 1893 et traduite en français en 1983 sous le titre «Un divorce à la montagne». L'écrivain britannico-canadien y raconte l'histoire d'un homme qui, ne pouvant divorcer, projette de tuer son épouse lors d’un voyage dans les Alpes suisses.

Parmi les témoignages les plus commentés sur TikTok figure celui d'une jeune Américaine, qui raconte avoir été abandonnée lors d'une randonnée par son petit-ami dans ce qui semble être un canyon. «Je me sens tellement vulnérable, c’est le pire vendredi de ma vie», peut-on notamment l'entendre dire, en pleurs.

Sous cette vidéo, une autre femme témoigne : «Ça m'est arrivé à Joshua Tree, un jour où il faisait plus de 38 °C. Mon ex-mari m'a laissée là et est parti avec notre sac à dos dans lequel se trouvait de l'eau et des encas. Je pensais qu'il allait revenir… mais non. Finalement, j'ai réussi à retrouver le chemin de la voiture, et il était tranquillement assis sur le siège avant, la climatisation allumée. Inutile de préciser que nous sommes maintenant divorcés.»

Une forme de violence conjugale

«Mon ex-mari faisait ça à chaque randonnée. J'étais asthmatique, moins expérimentée. Il se souciait davantage de ses performances que de ma sécurité», raconte une autre femme sur Reddit.

Derrière ces témoignages se cache une réalité plus grave qu'il n'y paraît. «Abandonner l'autre dans un lieu isolé, même sans intention de mise en danger consciente, c'est poser un acte à très forte charge symbolique. On ne quitte pas seulement un chemin, on quitte le lien», analyse la psychologue Amélie Boukhobza. «C'est une violence par retrait, une manière de sanctionner sans crier, sans frapper, mais en coupant le lien et en laissant l'autre seule face à sa vulnérabilité», explique-t-elle.

Les conséquences d'un tel comportement peuvent parfois être dramatiques : Kerstin G. est morte l'an dernier d’hypothermie sur les crêtes du Grossglockner, le plus haut sommet d'Autriche, après avoir été abandonnée en pleine nuit par son compagnon alpiniste. Le 19 février, ce dernier a été condamné à cinq mois de prison avec sursis pour homicide involontaire par négligence aggravée.