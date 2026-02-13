Le domaine skiable d’Adelboden-Lenk touché par une avalanche

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Services de secours déployés Le domaine skiable d’Adelboden-Lenk touché par une avalanche 

ATS

13.2.2026 - 14:55

Une avalanche s'est déclenchée peu après 11h15 dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk, dans l'Oberland bernois. A l'heure actuelle, il n'y aurait ni blessés ni disparus, a déclaré vendredi une porte-parole de la police.

Une avalanche s'est déclenchée peu après 11h15 dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk.
Une avalanche s'est déclenchée peu après 11h15 dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk.
ats

Keystone-SDA

13.02.2026, 14:55

La police cantonale bernoise a reçu un appel peu après 11h15, pour signaler une avalanche, a confirmé la porte-parole à Keystone-ATS. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre n'ont pas connaissance de blessés, ont-elles ajouté. Aucune personne n'est pour l'heure portée disparue.

La police n'a pas pu préciser si l'avalanche avait atteint une piste balisée ou un téléski. Elle ne sait pas encore si le domaine skiable devra être fermé.

L'avalanche s'est déclenchée en dessous du téléski «Luegli» dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk. Vendredi en début d'après-midi, des unités de la police, de la Rega et des services de secours alpins étaient sur place.

Situation critique. Fort risque d’avalanche: les autorités appellent à la prudence

Situation critiqueFort risque d’avalanche: les autorités appellent à la prudence

Les plus lus

Avocats des Moretti attaqués : les bâtonniers réagissent
Une avalanche sème la mort à Val d'Isère
Issue cruelle mais large sourire pour Noemie Wiedmer aux JO
Tollé autour de Morandini : la démission fracassante d’une célèbre journaliste !
Le domaine skiable d’Adelboden-Lenk touché par une avalanche
À Bormio, un calme olympien qui dévoile le revers de la médaille