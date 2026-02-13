Le domaine skiable d’Adelboden-Lenk touché par une avalanche

Une avalanche s'est déclenchée peu après 11h15 dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk, dans l'Oberland bernois. A l'heure actuelle, il n'y aurait ni blessés ni disparus, a déclaré vendredi une porte-parole de la police.

Keystone-SDA ATS

La police cantonale bernoise a reçu un appel peu après 11h15, pour signaler une avalanche, a confirmé la porte-parole à Keystone-ATS. À l'heure actuelle, les forces de l'ordre n'ont pas connaissance de blessés, ont-elles ajouté. Aucune personne n'est pour l'heure portée disparue.

La police n'a pas pu préciser si l'avalanche avait atteint une piste balisée ou un téléski. Elle ne sait pas encore si le domaine skiable devra être fermé.

L'avalanche s'est déclenchée en dessous du téléski «Luegli» dans le domaine skiable d'Adelboden-Lenk. Vendredi en début d'après-midi, des unités de la police, de la Rega et des services de secours alpins étaient sur place.