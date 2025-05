En août prochain, l'«Elysia Festival» aurait dû avoir lieu au stade du Letzigrund à Zurich - avec Bruno Mars, Calvin Harris ou Charli XCX comme têtes d'affiche. Le problème, c'est que cet événement musical n'existe pas.

Un festival aurait dû avoir lieu cet été dans le stade du Letzigrund à Zurich. Mais il est désormais clair que l'événement s'avère être une escroquerie. (photo d'archives) Photo : Keystone

Lea Oetiker

Bruno Mars, Calvin Harris ou Charli XCX : du 5 au 10 août, plusieurs stars internationales de la musique devaient soi-disant se produire au «Elysia Festival» au Letzigrund à Zurich. Ce prétendu festival de musique faisait également de la publicité avec de grands sponsors comme Coca-Cola, Swisscom et Mercedes.

Les intéressés ont constaté que le prix des billets était élevé: un pass VIP pour le festival coûtait jusqu'à 1560 francs. Et, cerise sur le gâteau, les plus rapides à réserver leurs places participaient à un tirage au sort Mercedes.

Mais il y a un hic: le festival n'existe pas, comme le rapporte «20 minutes». Ni les responsables du stade du Letzigrund ni les prétendus sponsors n'ont jamais entendu parler du festival.

Contributions générées par l'IA

Les images du site web sont en partie générées par l'IA. Quand on y regadre de plus près, les incohérences linguistiques et des logos mal utilisés laissent également penser à une fraude.

Par exemple, Coca-Cola et son concurrent Red Bull font de la publicité commune pour l'événement, ce qui semble assez improbable. Le logo de la banque Raiffeisen est une croix à pignon sur le site web, mais la Raiffeisen suisse utilise un R rouge.

«Nous avons reçu plusieurs appels de personnes qui ont déjà acheté des billets», explique la direction du stade à «20 minutes».

Plainte déposée

On ne sait pas qui se cache derrière cette escroquerie. Le domaine est enregistré via un service d'hébergement lituanien et l'adresse IP mène à Jakarta, la capitale indonésienne.

La police cantonale zurichoise a déjà connaissance de l'affaire. Une plainte a été déposée, a indiqué la Kapo au «Blick». Depuis mercredi soir, le profil Instagram du festival n'est plus accessible.