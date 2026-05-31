  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Mondial 2026
  5. Highlights
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Canton de Vaud Le Festi'Jorat revient dans les bois pour une nouvelle édition

ATS

31.5.2026 - 09:51

Le Chalet-à-Gobet (VD) accueille une nouvelle édition du Festi'Jorat, sous la thématique «Les paysages entrent en scène». Sur une journée festive et culturelle, le samedi 6 juin, le public est invité à une immersion sensorielle et artistique au coeur des paysages du Parc naturel du Jorat, reconnu d'importance nationale depuis 2021.

Le samedi 6 juin, le public est invité à une immersion sensorielle et artistique au coeur des paysages du Parc naturel du Jorat, reconnu d'importance nationale depuis 2021 (archives).
Le samedi 6 juin, le public est invité à une immersion sensorielle et artistique au coeur des paysages du Parc naturel du Jorat, reconnu d'importance nationale depuis 2021 (archives).
ATS

Keystone-SDA

31.05.2026, 09:51

31.05.2026, 09:54

«Le temps d'une journée, la forêt devient une scène vivante. Au travers de spectacles théâtraux et musicaux en plein air, d'expériences sensorielles, d'activités en mouvement et de découvertes historiques, Festi'Jorat propose de vivre le paysage autrement: marcher, écouter, observer, ressentir et se laisser traverser par le rythme du vivant», écrivent ses organisateurs.

Au fil des sentiers, des clairières et des points d'eau, le public est invité à porter un regard sensible sur le territoire, grâce à des propositions artistiques, participatives et créatives mettant en lumière la richesse et la diversité des paysages du Jorat. La manifestation est gratuite et se tient de 10h00 à 17h00.

L'édition 2026 sera par ailleurs marquée par l'inauguration de la version pérenne de l'oeuvre sonore «Du sol au ciel», créée par Stefan Kaegi (Rimini Protokoll) en collaboration avec le Théâtre de Vidy. Accessible toute l'année via QR code, cette création invite petits et grands à une aventure immersive en pleine nature, à l'écoute des sons, des espaces et des histoires du paysage forestier, le long d'un parcours d'écoute au coeur du Jorat.

Autre particularité: une carte sensible du Parc naturel du Jorat prendra forme grâce à la participation des visiteurs. Photos, souvenirs, anecdotes et témoignages viendront composer une mosaïque vivante du paysage. Cette oeuvre collective donnera à voir le Jorat comme un espace vécu, transmis et partagé, selon les responsables.

Les plus lus

«J'ai vu des biens immobiliers avec un terrain de football souterrain»
Incendie du «Constellation» : un détail de procédure met à mal l'enquête
«Des débordements inacceptables» - Le sacre du PSG met Paris en ébullition
Un météore explose au-dessus des États-Unis avec la puissance de 300 tonnes de TNT
Jan Cadieux et la Suisse irrités par le «manque de classe» norvégien
Une femme décède dans un accident de voiture sur l'A2