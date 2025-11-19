  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Boycott total Le festival d'Angoulême n'aura pas lieu en janvier prochain

ATS

19.11.2025 - 10:50

La 52e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême (FIBD) n'aura pas lieu en janvier 2026, révèle mercredi le journal français Libération. Les principaux éditeurs de bande dessinée ont décidé de ne pas participer à la prochaine édition. Les organisateurs ont pris acte de ce retrait massif. Ils craignent désormais que cette annulation n’entraîne d’autres renoncements à l’avenir.

La prochaine édition du festival de bande dessinée d'Angoulême en janvier prochain est annulée. (photo prétexte)
La prochaine édition du festival de bande dessinée d'Angoulême en janvier prochain est annulée. (photo prétexte)
ATS

Keystone-SDA

19.11.2025, 10:50

19.11.2025, 11:10

Une subvention de l’État fortement réduite

La crise est accentuée par une décision de l’État de sabrer sa subvention après des «manquements» constatés lors de l’édition 2025. Mercredi, le ministère de la Culture a confirmé avoir réduit de 200'000 euros son aide au festival, une coupe vivement déplorée par les collectivités locales.

À l’Assemblée nationale, la ministre de la Culture Rachida Dati a appelé à éviter que le festival «ne devienne un naufrage à compter de l’édition 2026». Elle a annoncé une réduction de «plus de 60% de la subvention accordée» à 9e Art+, l’organisateur.

Malgré cela, l’État continue de participer au financement du festival via la Direction régionale des affaires culturelles, qui a apporté 140'000 euros, et le Centre national du Livre, qui a contribué à hauteur de 200'000 euros.

Au total, l’État et les collectivités assurent près de la moitié du budget du festival. Celui-ci s’élevait à environ 6,6 millions d’euros en 2023, d’après les derniers comptes fournis par 9e Art+.

Auteurs et éditeurs en rupture

En début de semaine, les autrices et auteurs ont annoncé un boycott total du festival. Ils dénoncent la gouvernance de 9e Art+, les violences sexistes et sexuelles, la précarisation du secteur ainsi qu’un manque de transparence.

Face à cette mobilisation, les grands éditeurs de BD ont également décidé de se retirer. Le Syndicat national de l’édition a annoncé mardi qu’il ne participerait pas, rendant impossible le maintien du festival en l’absence d’artistes et d’éditeurs.

Une gouvernance contestée

Une vingtaine de lauréats du Grand Prix d'Angoulême ont appelé à un «changement rapide et profond» dans l’organisation du festival. Depuis 2007, celui-ci est géré par la société privée 9e Art+, dont les pratiques font l’objet de critiques récurrentes.

La dernière édition a été marquée par des accusations d’opacité financière et de «dérives» mercantiles. Le licenciement, en 2024, d’une salariée ayant déposé plainte pour un viol survenu en marge du festival a encore accru les tensions.

Vendredi dernier, les principaux éditeurs ont rejeté le nouvel appel à projets lancé par le festival pour tenter de sortir de la crise. Benoit Pollet, président du groupe BD du SNE, a estimé que «la confiance est rompue» et a appelé à une intervention forte des pouvoirs publics.

«Le festival pourrait ne pas s’en remettre»

Selon lui, sans réaction des autorités, l’édition 2026 restera compromise et le festival pourrait ne pas s’en remettre. L’association propriétaire du festival avait pourtant lancé un nouveau processus pour désigner un futur organisateur, annulant la reconduction de 9e Art+ jusqu’en 2027.

L’association a également décidé d’exclure d’emblée 9e Art+ du nouvel appel d’offres. Elle espérait ainsi apaiser les auteurs et éditeurs qui appelaient au boycott et retrouver une base de dialogue. La 52e édition du festival devait initialement se tenir du 29 janvier au 2 février.

Les plus lus

«Le match le plus dingue !» - Le scénario fou qui qualifie l’Ecosse
«Tais-toi la truie» - Donald Trump pète les plombs !
«Ça me fait mal au cul, mais merci et vive la mairie de Paris»
Fastueux dîner : Ronaldo et Musk se régalent à la Maison Blanche
«On a des drames où des gens vont se retrouver en fauteuil roulant»
Patients consternés : des médecins réclament des paiements en espèces