Le festival itinérant des cultures actuelles Hik & Nunk investit du 21 au 22 novembre vingt-deux lieux insolites à Monthey pour en faire des espaces de représentation. (image d'illustration) ATS

Un festival «où il est question de rencontres fugaces, bizarres parfois, drôles et poétiques»: Hik & Nunk revient pour une 7e édition les 21 et 22 novembre à Monthey (VS). L'événement met à l'honneur plus de 60 artistes et 30 projets, tous ancrés dans le paysage local.

Keystone-SDA ATS

«C'est un festival qui profite de la vivacité de toutes les créatrices et créateurs de cette petite ville de Monthey mais aussi d'ailleurs, détaillent les organisateurs dans un communiqué. C'est un festival qui cherche à les montrer dans des lieux inattendus plutôt qu'à les remettre dans des boîtes.»

Avec ses 22 lieux investis, Hik & Nunk invite à déambuler entre commerces, bars, cafés et autres lieux de représentations dispersés dans la ville. Le programme fait la part belle à la musique, mais aussi au théâtre, à la performance, à la danse ou encore aux arts visuels.

Fondamentalement itinérante et gratuite, la manifestation se tient tous les deux ans. En 2023, la 6e édition a vu défiler près de 2000 personnes dans les rues montheysannes.