Le fils de Donald Trump lance une start-up et défraie la chronique

Le fils du président américain, Barron Trump, âgé de 20 ans, est cofondateur d'une start-up de boissons. La marque mise sur une tisane d'Amérique du Sud et se heurte à de virulentes critiques.

Barron Trump, 20 ans, étudie actuellement l'économie à l'université de New York. ats

Noemi Hüsser Noemi Hüsser

Barron Trump veut suivre les traces de son père sur le plan entrepreneurial. Selon les médias américains, le jeune homme de 20 ans est cofondateur d'une start-up de boissons dont le siège se trouve à Palm Beach (Floride) à quelques rues seulement de la demeure de luxe de Trump, Mar-a-Lago.

La société «Sollos Yerba Mate» a récemment dévoilé ses premiers produits : un pack de 12 boissons au goût ananas-coco qui devrait être commercialisé en mai 2026.

Le breuvage est basé sur la yerba maté, une tisane à base de caféine originaire d'Amérique du Sud, actuellement considérée comme une alternative populaire au café aux États-Unis .

Business plan

La marque se décrit comme une «boisson de tous les jours» avec des «ingrédients propres et efficaces». Le nom «Sollos» est censé symboliser le cycle de la journée : «Sol» représente le soleil, «Los» - «Sol» écrit à l'envers - le coucher du soleil.

Barron Trump étudie actuellement l'économie à l'université de New York. Selon les médias, il a récemment consacré beaucoup de temps au développement d'un business plan ainsi qu'à ses propres projets financiers.

Alors que les noms célèbres ne sont plus rares depuis longtemps sur le marché des boissons, le projet ne suscite pas l'enthousiasme partout. Dans la communauté Yerba-Mate sur le net, la marque est parfois vue d'un œil critique. Certains utilisateurs reprochent à l'équipe de commercialiser la tradition de la boisson sans en comprendre la signification culturelle.

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