Le fils de Donald Trump lance une start-up et défraie la chronique

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Vives critiques Le fils de Donald Trump lance une start-up et défraie la chronique

Noemi Hüsser

12.4.2026

Le fils du président américain, Barron Trump, âgé de 20 ans, est cofondateur d'une start-up de boissons. La marque mise sur une tisane d'Amérique du Sud et se heurte à de virulentes critiques.

Barron Trump, 20 ans, étudie actuellement l'économie à l'université de New York.
Barron Trump, 20 ans, étudie actuellement l'économie à l'université de New York.
ats

Noemi Hüsser

12.04.2026, 21:06

13.04.2026, 10:59

Barron Trump veut suivre les traces de son père sur le plan entrepreneurial. Selon les médias américains, le jeune homme de 20 ans est cofondateur d'une start-up de boissons dont le siège se trouve à Palm Beach (Floride) à quelques rues seulement de la demeure de luxe de Trump, Mar-a-Lago.

La société «Sollos Yerba Mate» a récemment dévoilé ses premiers produits : un pack de 12 boissons au goût ananas-coco qui devrait être commercialisé en mai 2026.

Le breuvage est basé sur la yerba maté, une tisane à base de caféine originaire d'Amérique du Sud, actuellement considérée comme une alternative populaire au café aux États-Unis .

Affaire Epstein. «Les mensonges doivent cesser aujourd'hui» : Melania Trump jure qu'elle ne savait rien

Affaire Epstein«Les mensonges doivent cesser aujourd'hui» : Melania Trump jure qu'elle ne savait rien

Business plan

La marque se décrit comme une «boisson de tous les jours» avec des «ingrédients propres et efficaces». Le nom «Sollos» est censé symboliser le cycle de la journée : «Sol» représente le soleil, «Los» - «Sol» écrit à l'envers - le coucher du soleil.

Barron Trump étudie actuellement l'économie à l'université de New York. Selon les médias, il a récemment consacré beaucoup de temps au développement d'un business plan ainsi qu'à ses propres projets financiers.

Alors que les noms célèbres ne sont plus rares depuis longtemps sur le marché des boissons, le projet ne suscite pas l'enthousiasme partout. Dans la communauté Yerba-Mate sur le net, la marque est parfois vue d'un œil critique. Certains utilisateurs reprochent à l'équipe de commercialiser la tradition de la boisson sans en comprendre la signification culturelle.

Archive sur la famille Trump

Melania Trump, c'est qui ?

Melania Trump, c'est qui ?

Elle est la nouvelle first lady depuis la réélection de son mari Donald Trump, mais que sait-on de plus ? Nous avons passé en revue les moments les plus marquants de sa vie. Mode, parents, son pays d'origine...

06.12.2024

Les plus lus

Le fils de Donald Trump lance une start-up et défraie la chronique
Pas de pitié pour un senior: il suit l'application et reçoit une amende !
Les 10 règles auxquelles le prince George devra se plier
Le slalom suisse perd l’une de ses figures : Marc Rochat dit stop !
«Les corps parfaits ont fini par m’ennuyer»
Pincée ivre au volant, Britney Spears prend une décision radicale