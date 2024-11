Soupçonné de deux viols, le fils aîné de la princesse héritière de Norvège Mette-Marit a été placé en détention provisoire pour une semaine, a rapporté mercredi soir la presse norvégienne, deux jours après son arrestation.

Né d'une relation antérieure au mariage de sa mère en 2001 avec Haakon, le prince héritier du trône norvégien, Marius Borg Hoiby, 27 ans, a été interpellé lundi soir, soupçonné de viol (archives). KEYSTONE

AFP Megane Bochatay

«Marius fait face à des accusations graves, qu'il revient à la police et à la justice de traiter», a réagi à la télévision publique NRK le prince héritier Haakon, avant l'annonce du placement en détention. «Je suis convaincu qu'elles feront du bon travail», a-t-il ajouté, depuis la Jamaïque où il se trouve en déplacement.

Après l'annonce du placement en détention, l'avocat de Marius Borg Hoiby, Øyvind Bratlien, a indiqué auprès de NRK que son appel de la décision judiciaire devrait être entendu jeudi.

Il s'est dit cependant soulagé que le juge n'ai pas suivi la police, qui réclamait un placement en détention de deux semaines. «Une semaine c'est mieux que deux», a-t-il écrit à NRK.

L'avocat de la police Andreas Kruszewski a déclaré mercredi qu'un deuxième soupçon de viol était apparu pendant l'enquête.

«Il s'agit d'un rapport sexuel réalisé sans consentement avec une femme incapable de résister à l'acte», a-t-il précisé en marge de l'audience sur le placement en détention qui s'est tenue à huis-clos.

Les enquêteurs ont perquisitionné et opéré des saisies au domicile du suspect.

M. Borg Hoiby avait été arrêté une première fois le 4 août à la suite d'une dispute nocturne dans l'appartement d'une femme à Oslo et accusé d'avoir causé des lésions corporelles à cette personne, avec laquelle il entretenait une relation.

Les médias norvégiens ont indiqué que la police avait trouvé un couteau planté dans l'un des murs de la chambre de la femme à ce moment-là.

Il a ensuite été arrêté une nouvelle fois en septembre pour violation d'une ordonnance de protection.

Selon la police, lorsqu'il a été arrêté lundi, il se trouvait dans une voiture avec la victime présumée de l'incident du mois d'août.

Hoiby et ses demi-frère et sœur - la princesse Ingrid Alexandra, âgée de 20 ans, et le prince Sverre Magnus, âgé de 18 ans - ont été élevés ensemble par Mette-Marit et Haakon.

Contrairement à eux, il n'a pas de rôle public officiel.

