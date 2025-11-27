  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Intempéries Le fonctionnement des STEP valaisannes «globalement satisfaisant»

ATS

27.11.2025 - 11:34

Les stations d’épuration (STEP) valaisannes ont été «lourdement affectées» par les «intempéries exceptionnelles» de l'été 2024. Leur fonctionnement est toutefois «globalement satisfaisant», selon un bilan de l'épuration des eaux usées du canton publié jeudi par le Service de l'environnement.

Les performances des stations d'épuration (STEP) valaisannes sont "globalement satisfaisantes", selon un bilan du Service de l'environnement (image d'illustration).
Les performances des stations d'épuration (STEP) valaisannes sont "globalement satisfaisantes", selon un bilan du Service de l'environnement (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

27.11.2025, 11:34

27.11.2025, 11:37

Ces épisodes météorologiques intenses ont révélé la «vulnérabilité» des stations d'épuration face aux phénomènes extrêmes, relève le Canton du Valais dans un communiqué jeudi. Plusieurs STEP et réseaux de collecte ont ainsi «subi des dégâts importants durant l’été 2024, entraînant temporairement des rejets d’eaux usées non traitées dans l’environnement», poursuit-il encore.

Les infrastructures les plus touchées ont été celles de Sierre-Noës, dont la remise en état complète doit se terminer en 2026. Les sites d'Anniviers, de la vallée de Saas et d'Evolène ont aussi été particulièrement impactés, entre inondations, coupures électriques et destructions partielles d’équipements. Le rétablissement des raccordements a cependant pu être assuré à près de 90% en une semaine, soulignent les autorités.

Moderniser et rénover

«Ces événements ont mis en évidence la nécessité de rendre les infrastructures plus résilientes face aux phénomènes météorologiques extrêmes», écrit encore le Canton. Plusieurs projets de rénovation et de modernisation d'infrastructures «en fin de cycle de vie» ont ainsi été réalisés ou sont en cours, afin de garantir «une gestion efficace et durable» des STEP.

A titre d'exemple, la rénovation complète du site de Sion-Chandoline, couplé à la mise en service d'un nouveau traitement biologique, ont «nettement augmenté les performances de la STEP». Les stations d'épuration de Martigny, de Sion-Châteauneuf et de Monthey-CIMO font, sinon, le projet d'extension.

Malgré la situation, les performances de dépollution des STEP valaisannes sont «satisfaisantes». «Des progrès restent toutefois à accomplir pour optimiser le traitement de l’azote et réduire la présence d’eaux claires dans les canalisations qui alimentent les stations d’épuration», précise le Canton.

Les plus lus

De faux guérisseurs se font pincer dans le canton de Fribourg
Un couple suisse attaqué par un requin – La jeune femme meurt
Sur la sellette? - Les 3 pierres d'achoppement pour Kash Patel
Incendie chez Leclanché: ligne d'assemblage des batteries à l'arrêt
«Le fait que Lara laisse une petite porte ouverte est très positif»
La Russie pleinement réintégrée, avec «hymne» et «drapeau»