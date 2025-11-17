  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Sondage Le fossé entre ville et campagne continue de se creuser en Suisse

ATS

17.11.2025 - 17:00

La population suisse ressent une accentuation du fossé entre ville et campagne, selon un sondage. Les sondés sont en revanche pour la plupart satisfaits de la qualité de vie dans leur commune.

Les différences entre la ville et la campagne ont continué à se creuser en Suisse ces dernières années. (Image symbolique)
Les différences entre la ville et la campagne ont continué à se creuser en Suisse ces dernières années. (Image symbolique)
ATS

Keystone-SDA

17.11.2025, 17:00

17.11.2025, 19:50

Environ un tiers de la population suisse considère les différences entre ville et campagne comme pesantes pour le pays, révèle le troisième baromètre ville-campagne de la coopérative agricole Fenaco et de l'institut de recherche Sotomo. Il y a quatre ans, seul un quart des personnes interrogées considéraient ce fossé comme un fardeau.

Selon le sondage, de plus en plus de personnes s'identifient politiquement au pôle rural et ce, malgré une urbanisation croissante. Cette proportion est passée de 25% à 33% depuis 2021. Seulement environ un cinquième des sondés se définit encore comme citadin. Globalement, les deux groupes se sentent de moins en moins considérés par l'autre partie.

Dans les villes de grande taille, la proportion de personnes estimant que leurs préoccupations sont suffisamment entendues à la campagne a baissé, passant de 37% à 28% depuis 2021. Ce chiffre est passé de 30% à seulement 16% dans les régions rurales. «Ce sentiment de désintérêt croissant chez les deux parties menace la cohésion interne de la Suisse», analyse le directeur général de Sotomo, Michael Hermann.

Qualité de vie élevée

Une grande majorité de la population (86%) évalue toutefois positivement la qualité de vie dans sa commune. Près de la moitié des personnes interrogées constatent une amélioration au cours des dix dernières années.

Dans ce contexte, l'évolution de l'offre en matière de transports publics, d'écoles et de crèches est jugée positive, tandis que l'offre de logements en ville et de restaurants à la campagne sont particulièrement critiquées.

La qualité de vie est jugée le plus positivement dans les communes ayant enregistré une croissance supérieure à la moyenne au cours des dix dernières années. Plus de la moitié des personnes y vivant ressentent une amélioration. Dans les communes en déclin démographique, le bilan est à l'opposé: seuls 24% constatent une amélioration.

Selon l'étude, c'est à la campagne que la proportion de personnes qui voient la croissance démographique de leur propre commune de manière positive est la plus élevée (43%). «La population rurale est davantage consciente de l'importance de la croissance pour les communes de résidence», souligne Michael Hermann.

Paradoxe

Paradoxalement, moins d'un quart (23%) des sondés estiment que la croissance démographique au cours des dix dernières années a eu un effet positif pour la Suisse. Plus le lieu de résidence est rural, plus les critiques sont vives. La population optimale s'élève en moyenne pour les personnes interrogées à 8,3 millions d'habitants.

C'est la première fois que le baromètre pointe cette contradiction. «La croissance démographique rapide provoque principalement des réactions négatives. Néanmoins, la population constate une amélioration de la qualité de vie au quotidien, notamment dans les communes qui enregistrent une hausse démographique supérieure à la moyenne», explique Michael Hermann.

Pour ce sondage représentatif, près de 3500 personnes ont été interrogées du 11 au 21 juillet en Suisse alémanique et en Suisse romande. La marge d'erreur statistique est de plus ou moins 1,7 point de pourcentage.

Les plus lus

L'incroyable destin des jumelles Kessler
Voici combien d’argent il reste aux ménages suisses à la fin du mois
La femme qui a tué son mari à Vernier livre des explications confuses
«Nous allons les respecter, le Kosovo n’a rien à perdre»
Le PSG contre-attaque et réclame 240 millions d’euros à Mbappé !
Battre la Suisse 6-0, la tâche «impossible» de l'épatant Kosovo