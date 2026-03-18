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Francophonie Le français gagne une place au classement des langues les plus parlées au monde

ATS

18.3.2026 - 22:11

Le français, avec près de 400 millions de locuteurs, est désormais la quatrième langue la plus parlée dans le monde, selon le rapport de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), publié en amont de la Journée internationale de la francophonie vendredi.

Avec 396 millions de personnes le parlant, dont 65% vivent en Afrique subsaharienne et au Maghreb, le français devance désormais l'arabe standard.
Avec 396 millions de personnes le parlant, dont 65% vivent en Afrique subsaharienne et au Maghreb, le français devance désormais l'arabe standard.
IMAGO/Panthermedia

Keystone-SDA

18.03.2026, 22:11

Le français reste toujours derrière l'anglais, le mandarin (chinois) et l'espagnol. Mais, avec 396 millions de personnes le parlant, dont 65% vivent en Afrique subsaharienne et au Maghreb, contre 321 millions en 2022, il devance désormais l'arabe standard, selon les dernières statistiques en date de l'Observatoire de la langue française.

Intitulé «La langue française dans le monde, 2023-2026» et préfacé par la reine mère Norodom Monineath Sihanouk du Cambodge, le rapport consulté par l'AFP paraît jeudi aux éditions Gallimard.

En 2026, le Cambodge accueillera le XXe Sommet de la Francophonie. Il aura lieu à Siem Reap, où sont situés les célèbres temples d'Angkor, classés à l'Unesco.

Nouvelle méthode

Ce nombre de 396 millions de locuteurs français est le résultat d'une nouvelle méthode de dénombrement, «qui prend désormais en compte les élèves de 6 à 9 ans scolarisés en français dans les pays du Sud où le français est langue officielle, co-officielle ou langue d'enseignement», précise dans la préface la Secrétaire générale de l'OIF, la Rwandaise Louise Mushikiwabo.

Selon elle, «le français devrait être parlé par 590 millions de personnes en 2050, dont 9 sur 10 vivront en Afrique». «Si cette estimation appelle à l'optimisme, elle est cependant liée à l'effet combiné de la croissance démographique africaine, de l'expansion des systèmes éducatifs et de la diffusion internationale du français sur le continent africain et bien au-delà», analyse-t-elle.

Par ailleurs, le français figure au deuxième rang des langues étrangères les plus apprises dans le monde, avec 170 millions d'apprenants, devant l'espagnol.

Il est également la troisième langue de l'économie et des affaires, selon le rapport, qui précise enfin qu'il est la quatrième langue sur internet, avec pourtant seulement 4% des contenus publiés sur le web, contre 24% pour ceux en anglais.

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