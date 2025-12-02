Le champion du monde de pâté-croûte, c'est lui!

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Du croquant, du fondant...» Le champion du monde de pâté-croûte, c'est lui!

ATS

2.12.2025 - 07:06

Le Français Thibault Gonzales a été sacré champion du monde de pâté-croûte lundi soir à Lyon. Un titre que les chefs japonais défendent farouchement depuis plusieurs années.

Thibault Gonzales, gérant d'une boucherie-charcuterie à Thuir (sud-ouest), a remporté cette 16e édition avec son «Pâté-Croûte façon Vannier, porc Kintoa, canard fermier».
Thibault Gonzales, gérant d'une boucherie-charcuterie à Thuir (sud-ouest), a remporté cette 16e édition avec son «Pâté-Croûte façon Vannier, porc Kintoa, canard fermier».
AFP

Keystone-SDA

02.12.2025, 07:06

Thibault Gonzales, gérant d'une boucherie-charcuterie à Thuir (sud-ouest), a remporté cette 16e édition avec son «Pâté-Croûte façon Vannier, porc Kintoa, canard fermier».

«J'ai fait en sorte que ce soit un pâté-croûte qui soit à la portée de tout le monde, au goût de tout le monde avec du croquant, du fondant, en mettant l'accent sur des matières premières de qualité», a expliqué le gagnant de 41 ans.

Avec ce mets confectionné à base de poitrine de porc basque, de magret de foie gras de canard des Landes et de ris de veau, M. Gonzales a également remporté le Prix de la Confrérie. «C'est la première fois que ça arrive, il a fait l'unanimité», s'est enthousiasmée Audrey Merle, cofondatrice de la Confrérie du Pâté-Croûte, qui organise chaque année l'évènement.

Avec Franck Giovannini

Le co-fondateur du Championnat, Arnaud Bernollin, membre du jury, s'est dit «ravi que le prix revienne en France, surtout que c'est une petite maison, qui travaille en famille». Le jury était présidé par le chef vaudois Franck Giovannini, du restaurant de l'Hôtel de Ville à Crissier.

Depuis plusieurs années, Français et Japonais se disputent les premières places du classement. L'an dernier, les deux premières places avaient été ravies par des chefs nippons, qui avaient proposé des saveurs audacieuses comme le cognac et le citron yuzu.

Les éditions 2019, 2021 et 2022 avaient également été remportées par des chefs japonais, «excellents techniciens» qui brillent par «leur rigueur, leur précision, le souci du détail», selon Audrey Merle.

Le deuxième prix 2025 a été attribué à Jonathan Dudek, responsable cuisine de la charcuterie Arnaud Nicolas à Paris, qui a remporté le Championnat de France le mois dernier. Un Suisse s'était qualifié pour la finale, le Lausannois Xavier Bats.

Les plus lus

La brutalisation absolue de la politique américaine
Une augmentation des salaires de 2% en moyenne ?
Le champion du monde de pâté-croûte, c'est lui!
Enorme crise à Nice : des joueurs frappés par leurs propres supporters !
Les Jurassiens se ruent sur le «seconde main»: succès colossal pour Caritas
L'auteur de polars Nicolas Feuz ne sera plus procureur