Le frère de la mannequin décédée veut faire taire les rumeurs

Le frère d'Anna, la mannequin ukrainienne décédée dans un accident de Ferrari en Italie, s'efforce de faire taire les rumeurs infondées qui circulent sur les réseaux sociaux.

Originaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, la jeune femme vivait à Lausanne avec ses deux frères et ses parents depuis le début de la guerre. Capture d'écran Instagram

blue News Marc Schaller

Les souvenirs sont tout ce qu'il reste à Sasha K. de sa sœur Anna. La mannequin ukrainienne a perdu la vie ce week-end dans un accident survenu sur une autoroute du nord de l'Italie. Selon les médias italiens, la voiture, roulant à une vitesse de 200 km/h, aurait dérapé sur la chaussée mouillée avant de heurter la glissière de sécurité peu après un tunnel.

La Ferrari accidentée s'est disloquée et a pris feu. obiettivonews.it

Au volant se trouvait un DJ suisse de Villeneuve. Marié et père de deux enfants, des rumeurs ont vite enflé sur les réseaux sociaux concernant la nature de la relation qu'il entretenait avec Anna.

Originaire d’Odessa, dans le sud de l’Ukraine, la jeune femme vivait à Lausanne avec ses deux frères et ses parents depuis le début de la guerre, comme le rapporte Sasha K. à Blick. Ce dernier est resté en Ukraine pour défendre son pays.

«Ils étaient dans le même cercle d'amis»

Il décrit sa sœur comme «une personne très talentueuse, joyeuse et souriante». C’était une personne qui «était toujours à la recherche d’un avenir meilleur et qui découvrait constamment quelque chose de nouveau pour elle-même. En plus du mannequinat, elle aimait voyager.»

En plus de la douleur de la perte d'Anna, sa famille doit maintenant faire face à des commentaires hostiles et à des rumeurs sur les réseaux sociaux. «Notre sœur est traînée dans la boue. Ce ne sont que des rumeurs», insiste le frère d'Anna, qui tient à préciser la nature de leur relation: «Ils étaient dans le même cercle d'amis.»