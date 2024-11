Trois femmes ayant travaillé chez Harrods accusent le frère de Mohamed Al-Fayed, Salah Fayed, de les avoir violées à l'époque où les deux hommes étaient propriétaires de ce grand magasin londonien, dans un entretien jeudi avec la BBC.

Salah Fayed est mort en 2010 et Mohamed Al-Fayed (ci-dessus) en 2023. KEYSTONE

AFP Marc Schaller

Selon ces témoignages, les viols se sont produits à Londres, dans le sud de la France et à Monaco entre 1989 et 1997. Salah Fayed est mort en 2010 et Mohamed Al-Fayed en 2023.

Les trois femmes, dont l'une, Helen, témoigne à visage découvert, affirment également avoir été violées par Mohamed Al-Fayed. Helen raconte qu'elle avait 23 ans et travaillait depuis deux ans chez Harrods lorsque l'homme d'affaires égyptien l'a violée dans une chambre d'hôtel à Dubaï en 1989.

Elle a ensuite été mutée pour devenir l'assistante personnelle de son frère Salah, qu'elle accuse de l'avoir droguée avant de la violer. Elle a démissionné peu après. «Il (Mohamed Al Fayed) m'a partagée avec son frère», dit-elle.

La deuxième femme à témoigner affirme avoir été violée au cours d'un déplacement à Monaco par Salah, mort d'un cancer du pancréas en 2010. La troisième l'accuse de viol en 1997 à Londres, puis à Monaco, à une époque où, âgée de 19 ans, elle travaillait chez Harrods.

Les témoignages se multiplient

La police de Londres a fait savoir jeudi qu'elle était au courant des accusations visant Salah Fayed. «Nous restons engagés à explorer toutes les pistes d'enquête raisonnables, à examiner attentivement les nouvelles informations et à identifier toute allégation susceptible de conduire à des poursuites pénales», a déclaré le commandant Stephen Clayman dans un communiqué.

Mardi, le New York Times a reproduit le témoignage d'une autre victime qui affirme que l'autre frère de Mohamed Al-Fayed, Ali, 80 ans, était au courant du «trafic» de femmes réalisé par son aîné.

Les témoignages contre Mohamed Al-Fayed se multiplient depuis la diffusion, en septembre, d'un documentaire de la BBC faisant état de multiples accusations de viols et d'autres agressions sexuelles qu'aurait commis l'homme d'affaires égyptien, mort en août 2023 à l'âge de 94 ans.

Le groupe «Justice for Harrods Survivors» a déclaré avoir été contacté par plus de 420 personnes, des victimes mais aussi des témoins, à propos de faits concernant principalement le grand magasin ainsi que le club de football de Fulham, l'hôtel Ritz à Paris et d'autres lieux.

Début novembre, la police a assuré qu'elle examinait la manière dont 21 témoignages «déposés avant le décès de Mohamed Al-Fayed» avaient été traités par ses soins afin de déterminer «si des mesures d'enquête supplémentaires sont possibles ou s'il y a des choses que nous aurions pu mieux faire».