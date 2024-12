Le futur rôle de Melania Trump

Lors du premier mandat de son mari, Melania Trump s'est démarquée des autres premières dames. Dans les nouvelles années de gouvernement de Donald Trump, cela pourrait être encore plus le cas.

Il n'est pas clair si Melania Trump vivra en permanence avec son mari Donald Trump à la Maison Blanche. (photo d'archives) Evan Vucci/AP/dpa

Alors qu'elle n'est pratiquement pas apparue pendant la campagne électorale, elle s'est concentrée sur des projets personnels comme la commercialisation de son livre et de sa collection de bijoux.

Melania Trump mettait alors peu l'accent sur le contenu, mais se faisait remarquer par des déclarations à la mode et des apparitions controversées. Montre plus

Donald Trump sera-t-il à l'avenir assis le soir à la Maison Blanche sans sa femme? Cela pourrait arriver. Il n'est pas certain que la future First Lady Melania Trump s'installe durablement au siège du gouvernement à Washington. Le fait même que la question se pose est inhabituel et en dit long sur la relation entre Donald et Melania Trump.

Autant l'ancien et le prochain président des Etats-Unis aiment rompre avec les conventions politiques, autant la manière dont sa femme aborde son rôle est singulière. Le monde se prépare à des années chaotiques au cours du deuxième mandat du républicain. Et que faut-il attendre de Melania Trump pour son deuxième tour en tant qu'épouse du président?

Seulement à temps partiel à la Maison Blanche?

La chaîne de télévision CNN a récemment rapporté, en se référant à son entourage, qu'il était peu probable que Melania Trump vive en permanence à la Maison Blanche au cours du deuxième mandat de son mari. Elle passerait plutôt la majeure partie de son temps entre la propriété des Trump à Palm Beach en Floride et New York, où leur fils Barron fait ses études.

Melania Trump sera toutefois présente à la Maison Blanche lors d'événements importants et, en tant que First Lady, elle apportera sa touche personnelle, peut-on lire dans le rapport. Jusqu'à présent, aucune annonce officielle n'a été faite par la femme de 54 ans.

Lors du premier mandat de Trump, Melania Trump n'était déjà entrée à la Maison Blanche qu'avec quelques mois de retard. A l'époque, elle avait attendu que Barron ait terminé son année scolaire.

Les spéculations selon lesquelles elle pourrait cette fois-ci ne pas vraiment s'installer au siège du gouvernement et n'y être qu'à temps partiel attirent l'attention – et suscitent des questions auprès du futur président.

S'il le faut

A la question de savoir si son épouse serait à ses côtés à la Maison Blanche lors de son nouveau mandat, l'homme de 78 ans a donné une réponse quelque peu hésitante lors d'une interview avec le magazine «Time»: «Oh oui, elle était, elle était très, elle est devenue très active vers la fin». Il n'a pas précisé s'il faisait référence à la fin de son premier mandat ou à la phase finale de sa campagne électorale. Trump a ajouté: «Elle sera active quand elle devra l'être – quand elle devra l'être».

Il y a quelques semaines, elle ne «devait» manifestement pas l'être selon cette définition. Lorsque Trump a été reçu à la mi-novembre à la Maison Blanche par le président démocrate Joe Biden, peu après sa victoire électorale, sa femme ne l'a pas accompagné. Melania Trump a décliné l'invitation de la première dame sortante Jill Biden et n'a pas assisté au rendez-vous symbolique à Washington – en raison d'autres obligations, selon l'explication officielle.

Dans un communiqué de son bureau, elle a déclaré qu'elle souhaitait beaucoup de succès à son mari. Certains observateurs ont vu dans cette décision un avant-goût du fait qu'elle pourrait se faire encore plus rare en tant que Première dame dans les années à venir.

Aucun rôle dans la campagne électorale

Melania Trump n'est pratiquement pas apparue dans la campagne électorale. Contrairement à l'habitude, elle n'a pas prononcé de discours lors de la grande convention de couronnement du parti républicain cet été. Elle n'a participé à presque aucun autre événement de campagne, et encore moins à des événements en solo pour son mari. Pendant de nombreux mois, Melania Trump ne s'est montrée que sporadiquement aux côtés de son époux ou s'est au moins brièvement approchée de lui sur scène pour une photo. Et à ces rares occasions, ils se sont salués de manière un peu maladroite en s'embrassant à droite et à gauche. Le couple ne s'est pas montré particulièrement intime.

Téléshopping

Melania Trump a été très active dans la promotion de ses mémoires. Le livre, intitulé «Melania», qui ne donne pas un aperçu très profond de sa vie spirituelle, est devenu un best-seller. A plusieurs reprises, la future première dame a été invitée à la télévision américaine du petit déjeuner pour un mélange d'interview et de téléachat afin de promouvoir le livre, ainsi que des bijoux et des décorations pour le sapin de Noël. «C'est un super cadeau et un super objet de collection», s'est enthousiasmée l'ex-mannequin à propos d'un collier de sa collection.

Lors d'une de ses apparitions, on lui a demandé si elle était impatiente de redevenir Première dame. «Je n'ai pas peur, car cette fois-ci, c'est différent», a-t-elle répondu. «J'ai beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de connaissances. J'ai déjà été à la Maison Blanche». Elle savait donc exactement ce qui l'attendait et qui elle devait intégrer dans son équipe. Cela n'avait pas l'air très enthousiaste.

Le style du premier tour

Dès le premier mandat de Trump (de 2017 à 2021), sa femme s'est démarquée des autres Premières dames. A l'époque, elle était certes beaucoup présente lors d'événements représentatifs, mais n'apportait que peu d'éléments de contenu propres et faisait plutôt les gros titres avec ses décisions en matière de mode et sa décoration de Noël à la Maison Blanche. Un voyage en solo en Afrique de la première dame de l'époque est surtout resté dans les mémoires comme une série de photos de différentes tenues et poses: avec un chapeau panama noir et blanc devant les pyramides d'Egypte, avec un chapeau tropical lors d'un safari au Kenya et d'autres tenues qui ont fortement rappelé aux critiques la domination coloniale en Afrique.

Même depuis son départ de la Maison Blanche, Melania Trump a moins profité que d'autres premières dames de sa célébrité pour faire de la charité. Des initiés ont déclaré aux médias américains que Melania Trump s'était surtout occupée de son fils Barron, qu'elle s'était entourée d'un petit cercle de famille, d'amis et de son styliste et qu'elle avait profité de sa vie privée. En revanche, elle s'est faite rare en public pendant cette période. Désormais, elle sera bientôt à nouveau sous les feux des projecteurs – qu'elle le veuille ou non.