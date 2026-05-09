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Sri Lanka Le gardien de l’arbre sacré du Bouddha arrêté pour pédophilie

Basile Mermoud

9.5.2026

Un moine bouddhiste à la tête d'un important temple du Sri Lanka a été arrêté samedi dans le cadre d'une enquête ouverte après l'agression sexuelle d'un enfant de 11 ans il y a quatre ans, a annoncé la police.

Pallegama Hemarathana est le plus important dignitaire religieux du Sri Lanka mis en cause ces dernières années pour crime sexuel (archives).
Pallegama Hemarathana est le plus important dignitaire religieux du Sri Lanka mis en cause ces dernières années pour crime sexuel (archives).
AFP

Agence France-Presse

09.05.2026, 09:07

09.05.2026, 09:11

Pallegama Hemarathana, 71 ans, a été placé en garde à vue dans un hôpital privé de la capitale Colombo pour y être soigné, a précisé la police dans un communiqué.

Il avait été interrogé la semaine dernière dans le cadre d'une enquête ouverte pour agression sexuelle sur mineure, selon la même source, précisant que la mère de la victime avait été également été arrêtée pour complicité. Les deux suspects devraient être présentés à un juge à l'issue de leur garde à vue.

Ce moine dirige le temple d'Anaradhapura (centre), l'ancienne capitale du Sri Lanka située à 200 km au nord de Colombo, qui accueille l'arbre sacré de la Bodhi.

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Pour les millier de bouddhistes qui le vénèrent chaque jour, ce «ficus religiosa» de 2’300 ans a poussé à partir d'un rameau provenant d'un arbre d'Inde qui aurait abrité le Bouddha au moment de son illumination il y a plus de 2’500 ans.

Pallegama Hemarathana est également à la tête de huit autres temples bouddhistes situés sur le territoire sri-lankais. Il est le plus important dignitaire religieux du pays mis en cause ces dernières années pour crime sexuel.

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