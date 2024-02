Le Ghana asphyxié par les déchets textiles

Des centaines de tonnes de vêtements usagés venus des pays industrialisés arrivent chaque semaines à Accra, capitale du Ghana. Une partie est triée et réutilisée, mais une autre partie non négligeable est trop usée pour être portée, elle finit dans la décharge d'Agbogbloshie et dans l'Océan (archives).

JEAN-FRANÇOIS FORT / HANS LUCAS